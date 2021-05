Vaccini 50-54 anni: alle 18 in Emilia-Romagna oltre 45.000 candidature. Vaccini ai conviventi di immunodepressi

Analizzando i diversi ambiti territoriali, delle 30.637 candidature 1.401 sono relative all’Ausl di Piacenza, 5.558 Parma, 1.417 Reggio Emilia, 3.567 Modena, 9.906 Bologna, 1.236 Imola, 1.826 Ferrara e 5.726 nelle province di competenza dell’Ausl della Romagna (e cioè Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

Anche in questo caso, come nelle prime giornate di apertura delle agende per le fasce d’età più avanzata, il sistema per riservare il vaccino sinora ha risposto positivamente all’importante quantità di richieste.

“ apriamo a un’altra fascia d’età, che completa tutta la fascia dei 50/60enni- sottolinea l’assessore regionale alle politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Ringrazio, naturalmente, i medici di medicina generale per la disponibilità che ci hanno dato ad implementare la campagna vaccinale. Il sistema sanitario regionale, grazie anche al loro contributo, è in grado di rispondere alle richieste della struttura commissariale nazionale e ti tenere il passo con i tempi che ci vengono dati. Procediamo a ritmo spedito, confidando che continuino ad arrivare le quantità programmate di vaccino”.

L’aggiornamento alle ore 18

In Emilia-Romagna impennata di adesioni nella prima giornata di registrazioni per gli over50: sono infatti già 45.463 le adesioni alla campagna vaccinale della fascia d’età 50-54, secondo le ultime rilevazioni aggiornate alle 18.00.

“Un risultato importante per la messa in sicurezza dei cittadini della nostra regione, che continua a rispondere in maniera pronta e decisa all’appello di vaccinarsi – sottolinea l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Mi complimento con tutti coloro che permettono questo risultato e ringrazio i medici di medicina generale per il loro ruolo attivo e prezioso nella macchina vaccinale”.

“Ricordo anche – continua Donini – che abbiamo abbondantemente superato i due milioni di dosi somministrate e più di un terzo della popolazione emiliano-romagnola vaccinabile ha già ricevuto almeno una dose, e quasi il 18% l‘immunizzazione completa. Con l’apertura a questa nuova platea potenziale di circa 320mila persone,possiamo velocizzare ulteriormente il passo e, disponibilità di dosi premettendo, siamo fiduciosi di riuscire a immunizzare tutti coloro che lo vorranno, entro l’estate”.

Nel dettaglio, dall’apertura delle prenotazioni alle 18.00, gli appuntamenti fissati sono stati complessivamente 45.463, così distribuiti sul territorio: 2.412 a Piacenza, 7.807 a Parma, 2.095 a Reggio Emilia, 5.180 a Modena, 13.911 a Bologna, 1.838 a Imola, 2.699 a Ferrara, e complessivamente 9.521, nelle province di competenza dell’Ausl della Romagna, cioè Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.

I tempi

La vaccinazione della fascia d’età 50-54 avrà inizio non oltre la prima settimana, considerando quelle in corso che sono già ad opera dei medici di medicina generale, a partire dalle prime e seconde dosi per il personale scolastico. Complessivamente in Emilia-Romagna i medici di medicina generale, che sono tenuti alla collaborazione alla campagna vaccinale sulla base dell’accordo nazionale, si sono impegnati con la Regione a garantire 70mila vaccinazioni alla settimana.

Come candidarsi

Ci sono due opzioni, per i cittadini della fascia d’età 50-54 anni: chiamare direttamente il proprio medico di medicina generale, oppure collegarsi al sito della Regione Emilia-Romagna http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione, selezionare la classe 50-54 anni e compilare un modulo con i propri dati anagrafici e recapiti. Ogni medico di medicina generale riceverà i nominativi dei propri assistiti che si sono candidati, potendo così programmare, in autonomia o in collaborazione con l’Azienda Usl, le vaccinazioni.

Per le adesioni privilegiare l’iscrizione online alla piattaforma regionale

L’Ausl Romagna invita i cittadini a privilegiare l’utilizzo della piattaforma regionale dedicata http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione rispetto alle telefonate, per non appesantire l’attività degli studi medici. Considerato il numero elevato di persone candidate alla vaccinazione, l’adesione mediante la registrazione online è infatti necessaria per facilitare l’accesso e allo stesso tempo per ottimizzare l’organizzazione del lavoro dei medici.

Vaccinazioni ai conviventi di soggetto estremamente vulnerabile in condizione di immunodepressione

I conviventi di soggetti estremamente vulnerabili in condizione di immunodepressione possono chiedere di essere vaccinati.

Per prenotarsi occorre presentare un’autocertificazione che attesti il proprio stato di convivente e la patologia del soggetto che attesti la condizione di appartenenza alla categoria di “estremamente vulnerabile” in condizione di immunodepressione. Il modulo dell’autocertificazione contenente anche l’elenco delle patologie è scaricabile dal sito di Ausl Romagna a questo link: https://www.auslromagna.it/vaccinazione-anti-covid-19

L’autocertificazione deve essere compilata e firmata e, unitamente alla copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere mostrata in fase di prenotazione e poi consegnata il giorno dell’appuntamento agli operatori del punto vaccinale.

La prenotazione può essere effettuata attraverso i canali di Cup, Farmacup e Cuptel. Nel caso la prenotazione venga effettuata attraverso il Cuptel, il modulo di autocertificazione, debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato direttamente al punto vaccinale, lo stesso giorno dell’appuntamento della seduta vaccinale