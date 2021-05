Cassonetti a Lido Adriano non svuotati? Hera risponde: “L’ultimo svuotamento è stato effettuato regolarmente”

Martedì 11 maggio avevamo pubblicato la lamentela di una lettrice che si domandava perché “i cassonetti di Via Rembrandt, a Lido Adriano non fossero svuotati da 4 giorni: la raccolta non dovrebbe essere fatta giornalmente?”

In merito alla questione, Hera desidera precisare che “a Lido Adriano la frequenza attuale di raccolta dei rifiuti è 3 giorni su 7 (martedì, giovedì e sabato) e l’ultimo svuotamento è stato effettuato regolarmente martedì nel primo pomeriggio verso le 14.00 ( la foto da voi pubblicata è delle 12.37 ). Per prevenire le criticità su Via Rembrandt, postazione molto utilizzata nel week end per via della vicinanza alla zona campeggi, è stato programmato uno svuotamento aggiuntivo anche al lunedì, giorno di ripasso, in cui vengono svuotate le isole ecologiche stradali più critiche di Lido Adriano, a cui è stata aggiunta anche via Rembrandt”.