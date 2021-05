Vaccinazione 40-49enni in Emilia Romagna. Bonaccini: “Le dosi al momento non ci sono. Stiamo valutando il da farsi”

Si partirà anche in Emilia Romagna, lunedì 17 maggio, con le prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid della fascia 40-49 anni ? La risposta non è scontata, poichè la vera domanda è “Con quali dosi?”. “L’assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna sta valutando il da farsi e quando partire” ha spiegato il Presidente della Regione Emilia Romagna rispondendo ad una domanda a margine dell’inaugurazione dell’Unità Operativa di Terapia Antalgica, oggi a Ravenna.