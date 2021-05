Per la Buona Politica “Progetto di Casa della salute, con sede a Voltana, al servizio delle località”

Per la Buona Politica ha illustrato, nella Consulta di Voltana del 5 maggio, il suo progetto di realizzazione della Casa della Salute, costituito da un documento in 12 capitoli presentato formalmente al Comune di Lugo e ai vertici dell’AUSL Romagna, in cui, spiegano, “come da indicazioni regionali, si sviluppa la continuità organizzativa tra Ospedale e territorio . Un “progetto salute” che abbia come protagonista la comunità stessa, può rappresentare una nuova alleanza territoriale tra enti locali, Ausl, farmacie dei servizi, volontariato, scuola, categorie economiche e del lavoro in tutte le loro rappresentanze, unitamente a quelle reti che operano localmente e contribuiscono al benessere collettivo”.

La Casa della Salute, avanzano da Per la Buona Politica, “che si propone deve essere caratterizzata da spazi adeguati, medici di medicina generale , pediatra di libera scelta, personale medico, personale infermieristico, infermieri di comunità , assistenti sociali e una dotazione tecnologica e strumentale per rappresentare il rilancio del welfare di comunità, attraverso l’assicurazione di una diffusa assistenza territoriale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, per quel salto di qualità che da tempo i cittadini invocano, tenuto conto delle promesse ricevute negli anni trascorsi. La realizzazione della Casa della Salute è uno degli obiettivi di potenziamento del sistema di Cure Primarie che deve permettere un’aggregazione di servizi di base favorendone l’accesso nell’ottica strategica di centralizzazione organizzativa. La Casa della Salute può giocare un ruolo centrale nell’assistenza di prossimità onde affidare agli ospedali solo le esigenze sanitarie acute con la conseguente razionalizzazione dei ricoveri e spostare a livello territoriale le prestazioni meno complesse”.

“La nascita di una nuova Casa della Salute (attualmente in Emilia Romagna sono 124) ha comportato, per ognuna di queste, l’utilizzo di strumenti innovativi, la piena partecipazione della comunità al processo decisionale con le proprie rappresentanze, unitamente alle associazioni di volontariato, ai caregiver, ai cittadini” E’ convinzione della Buona Politica che “mettere al centro l’assistenza sul territorio costituisca un elemento indispensabile per adattare i servizi sanitari e sociali a bisogni in continua evoluzione, quali quelli legati ai cambiamenti demografici, ai cambiamenti tecnologici con l’introduzione della tele-medicina rappresentata da tele-refertazione, tele-consulto, tele-assistenza”.

Per la Buona Politica “ritiene non più procrastinabile la realizzazione di una Casa della Salute nel territorio del Comune di Lugo ,a servizio delle frazioni a Nord, per cui l’Amministrazione Comunale, nelle sedi ove esercita abitualmente la funzione di rappresentanza della propria comunità quali la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria , il Comitato di Distretto Socio-Sanitario Bassa Romagna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, deve rappresentare con incisività l’interesse collettivo, adoperandosi per far convergere gli intenti su un concreto progetto di fattibilità che stabilisca l’organizzazione, la sede, la tempistica e un preciso quadro economico. Il progetto predisposto è un contributo che la Buona Politica offre all’Amministrazione Comunale e alle forze politiche presenti in Consiglio Comunale per addivenire all’attuazione nei modi e nei tempi più appropriati e rapidi all’allestimento della auspicata Casa della Salute”