È stato presentato questa mattina, mercoledì 19 maggio, presso l’ospedale Umberto I° di Lugo, il nuovo direttore dell’Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia, dott. Andrea Colombelli. Alla presentazione hanno preso parte il direttore facente funzione dell’ospedale di Lugo Paolo Tarlazzi, il direttore sanitario Ausl Romagna Mattia Altini e il direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori.

“Noi ci siamo assunti degli impegni per riportare questo ospedale a una situazione di normalità – ha dichiarato il direttore generale Carradori -, sia di recupero funzioni che di potenziamento. Oggi con il dottor Colombelli andiamo a ripristinare una funzione che caratterizzava e che è stata rilevante in questo ospedale. Oggi non solo garantiamo quel recupero e quella copertura con un medico di elevata caratura, ma la sua giovane età è una garanzia di investimento per il futuro. Questo sostanzia la determinazione di questa azienda nel far si che questo ospedale riacquisisca il suo ruolo importante. Quando ci siamo presentati abbiamo dichiarato fin dall’inizio la nostra contrarietà che per la gestione efficente dell’azienda fosse necessario sopprimere i primari, noi li abbiamo ripristinati e abbiamo ripristinato la dignità di presidio a questo ospedale”.

“L’ospedale di Lugo negli ultimi mesi sta attraversando un importante processo di valorizzazione e rilancio della sua operatività – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Un progetto che abbiamo intrapreso insieme ad Ausl Romagna perché riteniamo fondamentale, a maggior ragione dopo questa terribile emergenza sanitaria, garantire alla nostra comunità un punto di riferimento con un’assistenza adeguata e maggiori servizi a disposizione dei cittadini. La nuova sede del laboratorio a risposta rapida va in questa direzione: un servizio già operativo, trasferito in locali ristrutturati con strumentazione innovativa. È la dimostrazione che siamo sulla strada giusta per valorizzare l’ospedale Umberto I, il nostro ospedale, che da sempre ha un forte legame con il nostro territorio”.

Luca Piovaccari per l’Unione comuni della Bassa Romagna ha voluto ringraziare la direzione generale dell’Ausl e i professionisti dell’ospedale “per il grande lavoro fin qui fatto, in questo anno e mezzo difficile, che speriamo tutti di esserci lasciati alle spalle. Nessuno si è tirato indietro, dimostrando di essere una comunità professionale capace di gestire situazioni difficili e sempre all’altezza del momento”. Oggi è una bella giornata per tutti perché sta a testimoniare la crescita dell’ ospedale di Lugo e di tutti i professionisti che vi lavorano”.

Per il dottor Colombelli “l’ospedale di Lugo ha al suo interno una qualità incredibile, è stato saccheggiato nel periodo della pandemia per affrontarla al meglio, per questo motivo le nostre figure professionali erano sparite dal reparto. Abbiamo fatto in modo di rimodulare la presenza del personale soprattutto infermieristico per poter ripartire. In queste settimane siamo riusciti ad affrontare un elevato numero di casi perchè abbiamo avuto la possibilità di operare, quindi devo ringraziare la struttura perchè abbiamo a nostra disposizione un unità di anestesista. Di questa ripresa io non ho meriti, ma la prendo come uno stimolo ringraziando l’ospedale di Lugo e la direzione perchè avevano veramente voglia di ripartire. La prima cosa che dobbiamo garantire è la traumatologia, in particolare alle persone anziane e fragili che a causa di cadute hanno bisogno di soluzioni immediate, non avremo pazienti che attendono giorni o settimane per un intervento. Io ho 40 anni e mi interesso moltissimo alla robotica, quindi il paziente lughese se vorrà avrà la possibilità di scegliere questa soluzione. È un progetto dipartimentale in via di sviluppo quindi il paziente dovrà essere ricoverato qualche giorno presso l’ospedale di Ravenna per poi fare rientro qui a Lugo”.

Dopo la presentazione del dottor Andrea Colombelli è stata inaugurata la nuova sede del Laboratorio a Risposta Rapida, dove hanno preso parte, oltre alla direzione dell’Ausl Romagna, anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli, Luca Piovaccari per l’Unione comuni della Bassa Romagna, Romolo Dorizzi direttore del dipartimento di Anatomia Patologica, la dottoressa Stefania Valenti responsabile del laboratorio e il dottor Daniele Vincenzi direttore del Servizio Trasfusionale.

Il nuovo reparto, sorto dove precedentemente erano ubicate le cucine dell’ospedale, è stato intitolato al dottor Valerio Zanardi prematuramente scomparso, che dal 1992 al 2009 è stato direttore del Laboratorio Analisi con la seguente motivazione: “La passione, la generosità e la disponibilità incondizionata, di fronte al bisogno di chi soffre e ai colleghi che lo hanno incontrato, lo hanno reso unico come medico e come uomo. Che il suo ricordo possa generare gratitudine e professionalità in questo laboratorio”. La targa a ricordo è stata scoperta dalla vedova del dottor Zanardi.