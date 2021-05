Bagnacavallo. Ecomuseo: a giugno un nuovo corso sulla fermentazione e i suoi benefici

Sono aperte le iscrizioni per la nuova rassegna di incontri dal titolo Zógn a Trèb – La fermentazione per la salute del corpo e dell’ambiente, in programma tutti i giovedì di giugno all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Gli incontri, organizzati in collaborazione con l’associazione culturale Luce di Solara, saranno condotti da Mariella Dalpozzo della Scuola di alta fermentazione Ferment Academy e da Serena Casadei. Si svolgeranno dalle 18 alle 20 e affronteranno svariate applicazioni dell’antica pratica della fermentazione.

Questi gli appuntamenti in programma:

3 giugno – La colazione probiotica: un buon inizio per il corpo

10 giugno – I fermenti in cucina: kefir, lattofermentazione e fervida

17 giugno – Igiene della casa: il pulito che conquista

24 giugno – La cura della persona: dentifricio, colluttorio probiotico e igiene intima.

Ciascun incontro prevede il contributo di 15 euro ed è rivolto ad un massimo di 12 persone, con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 0545 47122

erbepalustri.associazione@gmail.com o lucedisolara@gmail.com

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti a Villanova di Bagnacavallo. Gli incontri si svolgeranno secondo i protocolli di sicurezza anti-Covid.