Azione di Cervia sulla rigenerazione della Pineta: “Mantenere fede alle origini del luogo”

In merito ai futuri lavori per la rigenerazione della Pineta, il gruppo “Cervia in Azione” ritiene che “il progetto debba avere alcuni elementi di riferimento importanti. L’area deve rimanere prevalentemente boschiva e naturale, sia dal punto di vista ambientale che per quanto riguarda i rischi dell’inquinamento acustico e luminoso. Per questo motivo sosteniamo che eventuali attività commerciali debbano rimanere al di fuori del perimetro della Pineta. L’idea di base è di mantenere fede alle origini del luogo ma senza limitarsi ad un ripristino tale e quale, con un occhio al futuro e alle innovazioni e sfruttando l’occasione della ricostruzione per valorizzare il passato e introdurre anche nuove specie vegetali e animali, nel rispetto del territorio e della sua storia. Crediamo che la biodiversità non tolga nulla a ciò che è stato, al contrario permetta di ampliare il modo di vivere l’ambiente che ci circonda”.

“Cervia in Azione” chiede perciò “di valutare attentamente l’iniziativa di Valentina Todoli. Nel suo progetto si prevedono, fra le altre cose, un sottobosco più ricco e colorato, la realizzazione di un laghetto con isole galleggianti naturali che contribuiscono a mantenere in equilibrio lo status delle acque, percorsi naturalistici per non vedenti, ipovedenti e diversamente abili, con la finalità di rendere il nostro territorio sempre più inclusivo per tutti i cittadini. Queste ed altre idee presenti nella suddetta proposta innesterebbero un vigoroso ciclo vitale ed un ecosistema sinergico. Sul tema del recupero del passato proponiamo anche la creazione di un percorso ad hoc, con felci e conifere come testimonianza delle foreste preistoriche e tunnel verdi spontanei”.

Il gruppo “Cervia in Azione”, concludono, è “sempre disponibile ad un confronto costruttivo con le altre realtà sociali, politiche ed istituzionali del territorio, con l’intento comune di contribuire a rendere la Pineta un luogo di bellezza, ancora più di quanto lo sia stato in passato”.