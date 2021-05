La Regione accelera sui vaccini: obiettivo, immunizzare gli operatori e i lavoratori del turismo per l’avvio della stagione estiva

Nuova accelerazione per la campagna vaccinale dell’Emilia-Romagna che ad ha già superato i 1,5 milioni di cittadini immunizzati con la prima dose. Per permettere l’avvio della stagione turistica in sicurezza la Regione apre con le somministrazioni a tappeto indirizzate agli operatori e lavoratori del settore balneare, termale, alberghiero, campeggi e villaggi turistici.

I dettagli dell’operazione, che riguarda tutto il territorio da Piacenza a Rimini, saranno resi noti domani dagli assessori regionali Raffaele Donini (Politiche per la salute) e Andrea Corsini (Turismo), insieme alle dottoresse Raffaella Angelini (direttrice della Sanità pubblica dell’Ausl Romagna), Monica Calamai (direttrice generale dell’Azienda Usl di Ferrara) e Romana Bacchi (sub commissaria sanitaria dell’Azienda Usl di Parma) .