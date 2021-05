A Massa Lombarda vaccinati oltre il 94% degli over 80

Sono 900 i cittadini di Massa Lombarda con più di 80 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose della vaccinazione anticovid, ovvero oltre il 94%. Sono questi alcuni dei dati che illustrano l’andamento della campagna vaccinale nel territorio massese.

Le vaccinazioni hanno interessato anche i cittadini delle altre fasce d’età, come previsto dal piano della Regione. A venerdì 21 maggio, sono l’82,3% i massesi tra i 70 e i 79 anni e il 60% tra i 60 e i 69 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. In totale i cittadini di Massa Lombarda vaccinati sono al momento 3.145.

“Le vaccinazioni – spiega il sindaco Daniele Bassi – proseguono con regolarità per immunizzare al più presto tutta la popolazione. I dati dimostrano che la campagna vaccinale sta procedendo rapidamente anche a Massa Lombarda, dove, al netto delle persone che hanno contratto il Covid e hanno quindi già gli anticorpi e dei cittadini con meno di 16 anni, resta meno del 50% della popolazione da vaccinare. In questi mesi a Massa Lombarda è stato fatto un grande sforzo per raggiungere questi risultati, grazie anche ai due weekend di febbraio e marzo con le somministrazioni nella nostra Casa della Salute e grazie al lavoro dei medici di base per le vaccinazioni sul personale scolastico. Serve ora continuare velocemente il completamento della campagna vaccinale”.