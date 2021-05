Lugo. Masterplan della rigenerazione, ex acetificio Venturi: avviati gli incontri con realtà coinvolte nel progetto

L’Amministrazione comunale di Lugo ha avviato gli incontri con i soggetti impegnati nel Piano di sviluppo dell’area di rigenerazione dell’ex Acetificio Venturi. A questo scopo, mercoledì 26 maggio il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore allo Sviluppo economico Luciano Tarozzi hanno incontrato la direttrice del distretto sanitario di Lugo Federica Boschi e il direttore del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità ambito di Ravenna Mauro Marabini.

L’incontro è stato l’occasione per proseguire con Ausl Romagna il dialogo sul progetto che integri i servizi sanitari e sociali all’interno del piano di rigenerazione dell’area dell’ex Acetificio Venturi.

“Per questa Amministrazione comunale resta prioritario il tema della rigenerazione – spiega il sindaco Davide Ranalli -, che continueremo quindi a portare avanti per riqualificare e recuperare diverse aree della città, restituendole ai cittadini. Per questo, riteniamo fondamentale il confronto con tutte le realtà coinvolte nel progetto del recupero dell’area ex acetificio Venturi. Un confronto che abbiamo intanto avviato con Ausl per garantire ai lughesi l’integrazione tra i servizi sanitari e sociali. Come indicato nel documento ‘Il sistema socio e sanitario a Lugo all’epoca del Covid’, approvato nei mesi scorsi in Consiglio Comunale, riteniamo infatti importante questa relazione tra sociale e sanitario per una visione completa della presa in carico delle fragilità. Rigenerare sarà il verbo che, nel corso dei prossimi anni, coniugheremo nelle diverse declinazioni. L’ex Acetificio e la piazza Savonarola, infatti, sono solo i primi di una lunga serie di progetti che porteremo all’attenzione della città attraverso la realizzazione di un vero e proprio Masterplan della rigenerazione urbana”.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con i rappresentanti di Sfera Farmacie e del gruppo Cia-Conad.