Ravenna. Torna il divieto di balneazione alle foci e nelle acque dolci

Come ogni anno, in ottemperanza alla normativa vigente è stata emanata un’ordinanza comunale – quest’anno in vigore dal 29 maggio al 30 settembre – che prevede il divieto permanente di balneazione, in via preventiva, per motivi igienico – sanitari, di sicurezza e vincoli di conservazione, nei tratti di costa del territorio comunale interessati da foci di corpi idrici superficiali e porti – canali (area militare poligono foce Reno e aree foce canale Destra Reno, foce fiume Lamone, porto canale di Ravenna, foce Fiumi Uniti, foce Bevano, foce fiume Savio).

La stessa ordinanza ricorda inoltre il divieto di balneazione relativo a tutte le acque dolci.

Infine, fino al 15 luglio, per motivi legati a vincolo paesaggistico, il divieto di balneazione è in vigore nelle aree Bassona – nord foce Bevano e Bassona – sud foce Bevano.

A questo link l’ordinanza integrale: https://bit.ly/3yKrP4T