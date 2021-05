Andrea Betti riconfermato alla presidenza di Confagricoltura Ravenna

Inizia il 28 maggio il secondo mandato di Andrea Betti alla presidenza di Confagricoltura Ravenna. La rielezione è avvenuta in mattinata nel corso dell’Assemblea dei soci dell’organizzazione agricola che rappresenta oltre 1500 aziende agricole.

Betti, produttore di vino a Riolo Terme e vicepresidente di Confagricoltura Emilia Romagna, guiderà la Confagricoltura provinciale anche nel prossimo quadriennio, rilanciando i temi cari al mondo agricolo, come “la centralità della rappresentanza in un momento così delicato per la tenuta del tessuto economico e sociale perché – dice – le risposte arrivano solo da una attività sindacale costante e capillare sul nostro territorio, facendo il massimo a tutti i livelli istituzionali”.

Tra le questioni urgenti da affrontare: la crisi della frutticoltura, gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, la necessità di mettere mano alla riforma del sistema assicurativo contro i danni da calamità naturali ma anche di accelerare il processo di innovazione delle imprese e delle filiere agricole, di vincere la sfida nella difesa delle colture che, messe sotto scacco dalla proliferazione di nuovi e sempre più aggressivi patogeni, sembrano non avere una via d’uscita senza il supporto della ricerca scientifica.

Nella giornata della sua riconferma, Andrea Betti, tiene a sottolineare soprattutto i valori fondanti del sindacato degli imprenditori agricoli, «realtà che prende forza dalla condivisione e unità di intenti con altre rappresentanze agricole, quindi anche dalla valorizzazione, in ambito locale, del coordinamento Agrinsieme che riunisce le aziende e le cooperative di Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari. L’obiettivo è creare una rete di alleanze e partnership istituzionali che sia foriera di un progetto di rilancio dell’agricoltura e dell’agroalimentare made in Italy».