Dolore cronico, Ausl Romagna informa: il 4 giugno nuova giornata informativa aperta a tutti

Venerdì 4 giugno una nuova giornata aperta a tutti i cittadini per ricevere informazioni sul dolore cronico. Dalle 9 alle 18 i professionisti dell’Unità Operativa di Terapia Antalgica dell’ospedale di Ravenna saranno a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti ed effettuare visite.

Per un disguido di tipo comunicativo, la data dell’open day organizzata dall’Unità Operativa di Terapia Antalgica, in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo è stata indicata per il 30 maggio anziché 28 maggio. Ovviamente molte persone si sono presentate o hanno contattato il numero telefonico messo a disposizione per ricevere informazioni, senza però riuscire a parlare con i professionisti del Servizio.

Per queste ragioni, al fine di rispondere alle richieste dei cittadini, il direttore dell’Unità Operativa di Terapia Antalgica e i suoi collaboratori, propongono una nuova giornata di apertura del servizio per VENERDI’ 4 GIUGNO dalle 9 alle 18 e l’attivazione del numero di cellulare 339 5360776 per l’intera giornata sempre dalle 9 alle 18 a cui i cittadini che lo ritengono potranno accedere per richiedere informazioni.