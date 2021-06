Bella partecipazione a Ravenna per la Giornata Mondiale della Bicicletta

Ha avuto un bel successo di partecipazione la Giornata Mondiale della Bicicletta, nelle due manifestazioni organizzate da FIAB Ravenna per celebrarla insieme alla cittadinanza.

“Mercoledì 2 giugno, ci siamo trovati in bici con un bel gruppo per il BikeItalia day e siamo arrivati fino a Punta Ravenna pedalando lungo la Ciclabile del Mare – spiegano da Fiaba ravenna – . Siamo stati scortati dai volontari FIAB e dalla Polizia Municipale alla quale va un ringraziamento particolare per come ha supportato il nostro evento regolando il traffico nei punti più critici e negli incroci più pericolosi. A Punta Ravenna, presso il nostro gazebo, abbiamo regalato frutta fresca offerta da Coldiretti sia a chi ha partecipato alla nostra iniziativa, sia a chi ha scelto di andare al mare in bici e lasciare a casa l’auto e davvero in tanti hanno colto questa bella opportunità di gustare la buona frutta di stagione. La nostra collaborazione con Coldiretti prosegue nel comune intento di incentivare la mobilità sostenibile, lo sport all’aria aperta e il turismo verde”.

“Anche l’iniziativa di giovedì 3, il Bike To School rivolto alle scuole, ha avuto una festosa partecipazione, con un bel gruppo di “tabéc” che hanno raggiunto la scuola guidati dai Bicibus che abbiamo organizzato per gli Istituti San Pier Damiano, Guido Novello, Don Minzoni, Mauro Montanari, Randi e Ricci Muratori. Con questo evento, che come FIAB avevamo già realizzato con successo a metà maggio, il Comune di Ravenna ha voluto partecipare all’iniziativa nazionale “Tutti a Scuola in Bici!” promossa da FIAB Italia per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta. Anche in questo caso, la buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione e alla partecipazione fattiva dei Dirigenti scolastici e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna. A conclusione dell’accompagnamento, nel piazzale della Giudo Novello è stata esposta la bici-officina didattica con cui, nel prossimo anno scolastico lavoreremo con le ragazze e i ragazzi delle scuole, sul tema, tra gli altri, della manutenzione ordinaria della propria bici. Un bel successo che testimonia il grande interesse per la bici e che ci auguriamo di ripetere anche in futuro” concludono da Fiab .