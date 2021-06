Cervia. Associazione Circolo Pescatori La Pantofla pronta per la nuova stagione

L’Associazione Culturale Circolo Pescatori La Pantofla comunica che è pronta ad affrontare la nuova stagione estiva. L’auspicio è che con il successo della campagna delle vaccinazioni antiCovid si possa gradualmente ritornare alla normalità. Un bel segnale viene dal successo del Patto di amicizia suggellato sabato 29 maggio, tra il Circolo Pescatori di Cervia e la Pro Loco G.S. Mavignola, collegata con la sua operatività al Comune di Pinzolo – Madonna di Campiglio – Sant’Antonio di Mavignola.

Al patto tra le due realtà associative cervese e trentina, hanno dato il proprio suggello le delegazioni dei rispettivi comuni, guidate dal Sindaco Massimo Medri per Cervia e dall’Assessore all’ambiente Luca Vidi per il Comune di Pinzolo – Madonna di Campiglio – Sant’Antonio di Mavignola. Erano presenti per Cervia anche gli assessori Michela Brunelli e Cesare Zavatta e alcuni consiglieri comunali trentini. La capacità di aggregazione della Pro Loco G. S. Mavignola è comprovata dal fatto che in un piccolo e suggestivo borgo che conta 400 abitanti, ben 220 sono gli iscritti alla Pro Loco con l’orgoglio di operare con “Giusto equilibrio, tra terra e cielo, tra valle e monte, tra Brenta e Adamello, tra Pinzolo e Madonna di Campiglio”.

Già le città hanno un patto di amicizia tra loro e il comune trentino dona a Cervia gli abeti con cui ornare per le festività Natalizie Piazza Garibaldi ed anche l’area antistante il Circolo Pescatori. Non manca poi l’interscambio turistico e culturale tra le due realtà. Ne sono prova l’allestimento in passato della bella mostra “Fieno e Sale. Storia di alpeggi e di saline”, e la presenza di Cervia in occasione del classico evento sciistico 3Tre di Madonna di Campiglio.

L’incontro tra delegazioni è stato rallegrato da un incontro conviviale, preparato dai volontari delle due associazioni coinvolte nel Patto di Amicizia. Se per Cervia era stata predisposta una rustida di pesce azzurro e di pesce fritto, gli amici trentini hanno predisposto una degustazione di polenta e gulash e di formaggi. Sorpresa: gli ospiti: hanno etichettato un loro vino locale con il motto del Circolo Pescatori di Cervia:”Un Mare che unisce” per ricordare l’incontro.

Non poteva mancare il sottofondo musicale dei “Trapozal, i Canterini e Musicanti del Circolo Pescatori”, coadiuvati per l’occasione da Piero Focaccia. Hanno fatto gli onori di casa per il Circolo Pescatori il presidente Silvano Rovida e il segretario Gastone Guerrini. Di rilievo la collaborazione con la gestione del ristorante del Circolo pescatori, con la Coop Pescatori ed altri operatori del Borgo Marina. Ha partecipato all’iniziativa la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, anche in vista della partecipazione del Circolo Pescatori di Cervia alla tradizionale Festa Artusina che quest’anno presumibilmente si terrà in agosto.

Per l’occasione era atttraccata alla banchina antistante il Mercatino del pescatori la barca storica Maria, rimessa a nuovo dopo i lavori nel Cantiere De Cesari, con complessi interventi di restauro che hanno interessato, la chiglia, la coperta, il rivestimento in lamellare di legno di mogano, il fasciame, gli attacchi del sartiame, il timone. Un lavoro di qualità completato da un intervento di verniciatura in coperta ad opera dei volontari del Circolo Pescatori: Luigi (Gigi) Padoan, Duilio Bugnoli e Tullio Cottignoli.

Una foto ricordo dell’iniziativa del 29 maggio a bordo della “Maria”, ci conferma che l’imbarcazione storica è ormai pronta per il nuovo varo, per essere utilizzata in occasione delle grandi manifestazioni estive (Covid permettendo), per le relazioni pubbliche con personaggi istituzionali, giornalisti ed ospiti di Cervia, come coreografia di matrimoni civili celebrati nella Torre San Michele. La visita alla barca “Maria” sarà anche parte essenziale dell’iniziativa denominata “Aperitivo coi pescatori”, che verrà organizzata a cura del Circolo Pescatori in collaborazione con il Gruppo Culturale Civiltà Salinara e con la gestione del Ristorante del Circolo Pescatori, tutti i giovedì, alle ore 17,30, dei mesi di luglio e agosto.

Con l’iniziativa verrà riproposta una visita guidata al Borgo Marina, che andrà dal comparto dei Magazzini del Sale e della Torre San Michele, lungo il porto canale e le storiche case a schiera dei pescatori di via Nazario Sauro. L’iniziativa si concluderà nella sede del Circolo Pescatori con un ritrovo conviviale e con una piccola degustazione di prodotti tipici marinari, accompagnata dai tradizionali canti e musiche dei “Trapozal i Canterini e Musicanti” del Circolo Pescatori!.