A Cotignola 5 giugno circa 50 volontari hanno dedicato un’ora del proprio tempo per ripulire diverse aree pubbliche della città. I volontari si sono divisi in sei squadre (per evitare assembramenti) e hanno ripulito strade, marciapiedi, fossi, parchi, raccogliendo in totale oltre 40 sacchi di spazzatura impropriamente abbandonata.

