‘Battezzato’ il secondo hub vaccinale di Faenza, il Sindaco: “Drive through sempre più vuoto, centro vaccini sempre più pieno”

Stamattina gli amministratori e i dipendenti dei Comuni della Romagna faentina hanno tenuto a battesimo il secondo hub vaccinale presso il centro fieristico di Faenza, a disposizione dei medici di medicina generale e delle aziende. 126 le dosi somministrate. Da domani in questo padiglione al via i vaccini per la fascia 50/55 anni. Oltre mille faentini. Poi spazio ad altre aziende.

“Drive through sempre più vuoto, centro vaccinale alla fiera sempre più pieno…Evviva l’Unione Romagna Faentina covid free!” scrive il Sindaco Massimo Isola.