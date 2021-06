Problema alla fontana nel parco Montevecchi di Villa San Martino, Comune al lavoro “ma nessuna segnalazione era finora giunta”

In merito all’interrogazione annunciata dal gruppo consiliare Lega Romagna sullo stato della fontana del parco dott. Montevecchi nella frazione di Villa San Martino, l’Amministrazione comunale di Lugo precisa di essere già al lavoro per risolvere il problema e che nessuna segnalazione in merito era finora giunta.

“I preziosi volontari della frazione stanno già provvedendo a ripulire la fontana – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Veronica Valmori -. Occorre però fare una valutazione sulla modalità di prevenzione delle problematiche. Ritengo doveroso specificare che nessuna segnalazione del caso era giunta all’Amministrazione comunale. Ci sembra allora l’occasione giusta per ribadire che guasti e problematiche in generale vanno sempre segnalati all’Ufficio relazioni con il pubblico e attraverso i canali dedicati; solo in questo modo possiamo intervenire nell’interesse di tutti e risolvere tempestivamente il problema”.