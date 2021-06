Riviera emiliano-romagnola. 22 milioni dalla Regione per il ripascimento delle spiagge

Partiranno nell’anno 2022 nelle province emiliano-romagnole le opere previste dal “Progettone” per il ripascimento del litorale. Esprime soddisfazione Simone Battistoni – Presidente Regionale del SIB Emilia Romagna per le risorse, 22 milioni di euro, che la Regione metterà a disposizione per rimediare all’erosione provocata dal mare nelle nostre spiagge”.

“Un progetto come questo – continua Battistoni – va nella giusta direzione di trovare sinergie fra due importanti tematiche per la nostra Regione: ambiente e turismo”.

“Nel corso degli incontri, che si sono succeduti su questo tema, – sottolinea Battistoni – abbiamo potuto offrire il nostro contributo di esperienza e di lavoro e vedere accolte le nostre richieste ci spinge a ben sperare per il futuro delle nostre imprese – conclude Battistoni – che hanno permesso la valorizzazione delle spiagge, avute in concessione dalla Stato, aumentando l’attrattività turistica della Riviera emiliano-romagnola”.