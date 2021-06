A Podere La Berta ritornano le cene in vigna… e non solo! Il programma dell’estate

Con la prima cena in vigna della stagione, giovedì 10 giugno, si apre l’estate di Podere La Berta, anche quest’anno scandita da un ricco programma di serate speciali in cui le cene in vigna si confermano un classico ormai irrinunciabile. Tutti i giovedì di giugno, luglio e agosto si potrà vivere la suggestiva esperienza di cenare lungo i filari, in una scenografia naturale davvero unica e sempre affascinante.

Oltre alle cene in vigna ritornano anche le “cene stellari”, un ciclo di appuntamenti con ospiti chef stellati, che proporranno i loro menù degustazione in abbinamento ai vini e all’olio di Podere La Berta. La rassegna si aprirà martedì 29 giugno con lo chef Giuseppe Gasperoni (“Il Povero Diavolo”); il 6 luglio toccherà a Mariano Guardianelli (“Abocar”), seguito il 13 luglio da Alberto Faccani (“Magnolia”), mentre il 27 luglio sarà la volta di Errico Recanati (“Andreina”). La kermesse stellare proseguirà con altri due appuntamenti ad agosto, il 3 con Gianluca Gorini (“DaGorini) e il 10 di nuovo con Alberto Faccani.

Per gli amanti delle grigliate serate da non perdere sono quelle dei “Brace Bene Fratelli” (25 giugno, 9 luglio, 24 luglio e 14 agosto le date in calendario), in cui gustare diverse specialità di carne alla griglia. Non solo in queste serate speciali si può vivere e assaporare la magia di Podere La Berta, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con il ristorante e una proposta eno-gastronomica che vuole raccontare il territorio.

Grande novità dell’estate a Podere La Berta è data dall’area degli ulivi, una terrazza naturale con una vista mozzafiato sulle colline, attiva tutte le sere per aperitivi, spuntini, cene e dopo cena, con musica dal vivo tutte le sere ad impreziosire l’atmosfera.

Previa prenotazione, possono essere effettuate visite guidate in cantina e degustazioni e si possono organizzare eventi privati, come cene in vigna e picnic. Sul sito internet di Podere La Berta è disponibile il calendario degli eventi https://poderelaberta.com/estate-2021/ con possibilità di prenotazione e acquisto online.