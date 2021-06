Con “Orizzonti Comuni” verso il Piano Urbanistico Generale Intercomunale della Romagna Faentina 

L’Unione della Romagna Faentina avvia “Orizzonti Comuni”, un percorso partecipativo aperto a tutti i cittadini dei sei comuni dell’Unione interessati a contribuire alla formazione del nuovo PUG Intercomunale.

Il percorso si colloca nella fase iniziale di costruzione del nuovo PUG, ossia nella fase di studio e consultazione preliminare, al termine della quale i risultati raccolti saranno integrati nel quadro delle conoscenze (“Quadro Conoscitivo”) e nelle linee strategiche d’intervento (“Strategia”) del PUG.

L’ascolto della cittadinanza rappresenta un momento fondamentale dell’elaborazione del PUG d’Unione, fortemente voluto dall’Amministrazione per far emergere le aspettative della comunità, in termini di benessere e qualità della vita, per definire le priorità di intervento, per stimolare un dibattito pubblico su una pianificazione di zona vasta attenta alla sostenibilità ambientale, alla qualità dei luoghi, al rafforzamento delle identità locali.

“Scrivere un nuovo strumento urbanistico – ha dichiarato Luca Della Godenza, assessore della giunta URF con delega alle Politiche Territoriali e Ambientali e all’Urbanistica – è un’occasione unica per dare concretezza ai valori che caratterizzano le nostre amministrazioni. Sostenibilità, sicurezza, lavoro e semplificazione saranno i caratteri principali di questa nuova programmazione, che unita a un grande percorso partecipativo può segnare in meglio la vita delle nostre comunità nel prossimo decennio”.

Per valorizzare le conoscenze degli abitanti, raccogliere idee e individuare i bisogni delle diverse comunità dell’Unione, cittadini e portatori di interesse sono chiamati a contribuire con indicazioni e proposte durante diversi momenti di ascolto e confronto. Si parte mercoledì 9 giugno con il lancio di un questionario online, che i cittadini potranno trovare nel sito web dell’Unione Romagna Faentina (romagnafaentina.it) seguendo il percorso Come fare per/Partecipazione e cittadinanza attiva/Orizzonti Comuni.

Compilando il questionario i cittadini contribuiranno a realizzare un’indagine sulla qualità e sulla vivibilità delle città e del territorio dell’Unione, finalizzata a conoscere il punto di vista diretto delle comunità su alcune tematiche del nuovo Piano (rigenerazione urbana e ambiente, spazio pubblico e mobilità, turismo e tempo libero) e sulle principali sfide da affrontare.

Nei prossimi giorni verranno inoltre comunicati alla cittadinanza ulteriori appuntamenti, come un incontro online e incontri pubblici all’aperto.

Per iscriversi agli incontri e segnalare il proprio interesse si potrà scrivere una mail a partecipo@romagnafaentina.it. Per maggiori informazioni: www.romagnafaentina.it e Pagina Facebook dell’Unione Romagna Faentina.