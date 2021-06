Faenza. Progetto per la raccolta differenziata Greenallu al Filanda Shopping Center

Presentazione del nuovo progetto “Greenallu” allo Shopping Center La Filanda, giovedì 10 giugno alle ore 11, alla presenza del vice sindaco di Faenza Andrea Fabbri. Il progetto realizzato da Greenmoney con la collaborazione del supermercato Conad e del Centro Commerciale La Filanda, prevede l’installazione di una nuova macchina per il recupero dell’alluminio, dove i clienti potranno risparmiare sulla spesa, semplicemente depositando come rifiuti, tutti i tipi di lattine in alluminio.

Greenmoney annuncerà anche la campagna di sensibilizzazione al riciclo, promossa tramite tutti i suoi social network e omaggerà il PdV Conad con 1 albero ad alta capacità di assorbimento Co2, ogni 30.000 pezzi riciclati nella propria stazioni di raccolta. In tutto il 2020, il centro commerciale La Filanda, dove è già presente una macchina per la raccolta delle bottiglie PET, ha riciclato 603.000 bottiglie di plastica, pari a 15 tonnellate che hanno evitato emissioni nella atmosfera pari a 45 tonnellate di CO2. Grazie a questo riciclo si è evitato la produzione di plastica nuova pari a 15 tonnellate, con un risparmio di 13.500 litri di petrolio, 2.700 metri cubi di acqua e 210.000 kilowattora.

Il risparmio dei clienti, distribuito grazie alla piattaforma incentivante al riciclo di Greenmoney, è stata di 201.000 ticket emessi. “In questi anni grazie a Greenmoney, abbiamo saputo coinvolgere e sensibilizzare sul tema dell’ambiente, tantissimi clienti del Centro, l’alluminio è un materiale riciclabile al 100% e vogliamo incentivare al massimo il suo recupero”, ha commentato il presidente di CIA Conad e titolare del PdV Conad del Filanda Maurizio Pelliconi. Luca Pancaldi, direttore dello Shopping Center La Filanda, aggiunge: “Siamo orgogliosi di poter fare attivamente qualcosa per la salvaguardia dell’ambiente, il progetto Greenallu punta proprio in questa direzione.”