Ravenna. Agri-Talk, quattro chiacchiere rurali in città

Nei venerdì di giugno il Mercato di Campagna Amica Ravenna, via Canalazzo 59 (piazza dei Carabinieri, Ravenna) promuove la mini-rassegna “Agri-Talk, 4 chiacchiere rurali in città”. Dalle ore 18 agriaperitivo e chiacchierata in piazzetta con esperti del settore sui temi del turismo sostenibile, del benessere consapevole e della ripartenza ecologica post pandemia. Ingresso gratuito previa prenotazione.

Ecco il programma:

– 11 giugno: “Come il Covid trasforma la voglia di vacanza.

Verso un nuovo eco-turismo”.

Ne parliamo con Riviera Experience, Ravenna Welcome, Fiab Ravenna e l’agrichef Gianluca Martelli, vicepresidente Terranostra Ravenna.

– 18 giugno: “Siamo esseri speciali, guida al benessere consapevole. Prendersi cura di noi stessi partendo da ambiente, cibo e corpo”

Ne parliamo con coop Centotrentasette – formazione del benessere e Matanji Essential Food

– 25 giugno: Oltre la pandemia, ripartire dai paesi, dalla poesia, dalla campagna.

Reading con Franco Arminio da “Lettera a chi non c’era, parole dalle terre mosse” (Bompiani Ed.)

Prenotazioni via WhatsApp al 353 4176457 oppure scrivere a campagnamicaravenna@gmail.com