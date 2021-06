Eclisse Anulare di Sole 10 giugno 2021. Visibile una piccolissima parzialità

Intorno alle 12 di quest’oggi 10 giugno, il Sole è stato interessato da un’eclisse anulara. Un oscuramento quasi impercettibile ma che gli appassionati sono riusciti ad immortalare.

“L’eclisse anulare di Sole del 10 giugno 2021 sarà osservata nella sua completa evoluzione solo dagli abitanti delle regioni situate molto a nord dell’emisfero boreale, (Canada, Groenlandia, Russia), mentre invece sarà molto meno entusiasmante per il nostro Paese – aveva spiegato Mario Bombardini di Il cielo per passione – . In Italia sarà possibile notare un piccolissimo oscuramento del disco solare solo nelle regioni settentrionali fino all’asse Firenze-Ancona”.

Da Faenza, la parzialità nella sua fase massima ha raggiunto circa l’1,5% alle ore 12:20 (ora locale).

– primo contatto ore 11:53

– fase massima ore 12:20

– ultimo contatto ore 12:50

Bisognerà attendere il 25 ottobre 2022 per osservare dall’Italia la prossima eclisse parziale di Sole e, gli esperto spiegano che sarà molto simile a quella avventura quest’oggi 10 giugno, ma con un oscuramento del disco solare un po’ più accentuato.