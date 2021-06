Ravenna: entra in vigore l’ordinanza per la prevenzione delle intossicazioni alimentari

Dal Comune di Ravenna fanno sapere che è in vigore da e fino al 30 settembre, l’ordinanza che vieta di somministrare negli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri e in tutti gli esercizi di ospitalità, prodotti alimentari contenenti uova crude non sottoposti a trattamento di cottura prima del consumo e insaccati freschi pronti per il consumo a base di carne suina e avicola non completamente cotti.

Il provvedimento è stato assunto, come ogni anno, dal Comune su proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica Ravenna dell’Ausl della Romagna, al fine di prevenire le intossicazioni alimentari.