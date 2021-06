Ravenna. Lavori in Comune, cerimonia di consegna delle magliette gialle

Nella mattina dell’11 giugno, nei giardini di Palazzo Rasponi, si è tenuta la cerimonia di consegna delle magliette gialle, nell’ambito dell’iniziativa per ragazze e ragazzi “Lavori in Comune”. Le t shirt da sempre sono l’emblema del progetto di volontariato e cittadinanza attiva per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni.

Erano presenti il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Volontariato Gianandrea Baroncini che le hanno consegnate ad alcuni ragazzi che parteciperanno ai numerosi laboratori. Un numero ridotto e simbolico causa Covid-19. Tutti gli altri partecipanti riceveranno la maglietta nel giorno di inizio del proprio laboratorio.

I laboratori, della durata di una settimana avranno luogo dal 14 giugno al 3 settembre 2021, e richiederanno un impegno di circa quattro ore giornaliere, dal lunedì al venerdì; non mancheranno le eccezioni, con giornate e orari diversificati e delle novità.

Quest’anno ricorre il decennale del progetto e anche questa edizione 2021, nonostante i problemi tecnici che hanno ostacolato la fase dell’iscrizione e con lo sforzo organizzativo profuso dal gruppo degli operatori culturali, ha confermato un successo in termini di adesioni. Sono 787 i ragazzi già iscritti, oltre a 16 ragazzi segnati in riserva; i posti complessivi, inizialmente 774, a fronte dell’alto numero di richieste pervenute e grazie allo sforzo ed alla disponibilità delle associazioni che collaborano a “Lavori in Comune”, agevolati anche dal buon andamento dell’emergenza epidemiologica, sono stati aumentati a 944, distribuiti in 82 diversi laboratori.

Da segnalare l’alta percentuale di nuovi iscritti. La maggior parte dei posti ancora disponibili riguardano laboratori la cui sede di svolgimento è nel forese. I laboratori a tema ambientale sono sempre i più gettonati e quelli che hanno esaurito le disponibilità più in fretta.