Ravenna. Il vicesindaco Fusignani: “Grato a Comando Carabinieri forestali e ai Carabinieri per la tutela della biodiversità”

Ieri, in occasione del raduno degli ex allievi del XXXIV Corso “Gran Paradiso” del Corpo Forestale dello Stato, il vicesindaco Eugenio Fusignani ha incontrato il tenente colonnello Anna Mazzini, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna. All’evento presenziavano gli ex allievi dell’unità forestale, gli ufficiali e il generale Giovanni Naccarato i quali, insieme al vicesindaco, hanno simbolicamente deposto una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti di piazza Anita Garibaldi.

“Ravenna – ha dichiarato il vicesindaco – ha, oltre agli otto monumenti Unesco, un nono patrimonio monumentale: lo straordinario capitale ambientale delle nostre pinete, delle valli, piallasse e cordoni dunosi. Istituzioni e cittadini si impegnano a preservarlo, ma è soprattutto grazie al Corpo Forestale dello Stato, ieri, e dei Carabinieri Forestali , se possiamo godere a pieno le meraviglie della natura ravennate. Lavoro ancor più prezioso e delicato qui, dove la natura va a braccetto non solo con la storia e la cultura, ma anche con le attività antropiche. Ringrazio in particolare – ha aggiunto Fusignani – l’ispettore Carmelo Liosi, il quale ha curato l’organizzazione dell’incontro e mi ha quindi permesso di ribadire la gratitudine mia e di tutta l’amministrazione al Comando Carabinieri Forestali per la tutela continua, con professionalità e dedizione, alle nostre eccellenze ambientali e di biodiversità”.