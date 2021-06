Vacanze di cuore, esperienze con le persone al centro: itinerari a Ravenna e Cervia

Vacanze di Cuore è un nuovo progetto che mette al centro le persone con esigenze specifiche o disabilità realizzato da Cityfriend, startup innovativa torinese a vocazione sociale che propone servizi di accoglienza, accompagnamento e facilitazione, in collaborazione con Istituti Religiosi, tour operator romano impegnato nel turismo sociale e inclusivo, nell’organizzazione di pellegrinaggi e viaggi per tutti.

Vacanze di Cuore propone alle famiglie e alle persone con disabilità per l’estate 2021 soggiorni in 14 località italiane differenti, al mare e in montagna, con pacchetti turistici che includono:

· soggiorno in mezza pensione;

· Incontro online di un’ora per organizzazione viaggio prima della partenza;

· 1 o 2 visite guidate personalizzate di mezza giornata (3h circa).

Le destinazioni scelte permettono di andare incontro a gusti ed esigenze differenti offrendo un ventaglio variegato di pacchetti quali Weekend in città d’arte (Torino, Milano, Firenze, Venezia, Roma), Weekend nella natura (Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta) e Settimane al mare (Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania).

In ognuna di queste località insieme alla struttura ricettiva, selezionata tenendo presente un ottimo livello di accessibilità, qualità del servizio e ospitalità, è inclusa la scelta tra tre tipologie diverse di esperienze accessibili guidate: Esperienze di arte & cultura, Esperienze nel verde, Esperienze di gusto.

Per la destinazione Emilia Romagna è stata selezionata come struttura il Mare e Vita Village di Pinarella e come esperienze è possibile scegliere tra Cervia con le Saline e il Museo del Sale, una degustazione di prodotti tipici con l’immancabile piadina e un itinerario sui passi di Dante, tra storia e cultura, per scoprire la Ravenna del Sommo Poeta a 700 anni dalla sua morte. Il tutto grazie alla collaborazione con la guida turistica Cristiana Zama che, dopo un percorso formativo dedicato, è diventata nei mesi scorsi una guida Cityfriend.

In questo momento in cui il turismo deve ripartire con nuove soluzioni attente alle esigenze di ciascuno, è nata questa nuova proposta di vacanze in Italia per tutti, realizzata grazie alla professionalità di persone appassionate di turismo che credono nell’unicità dell’esperienza del viaggio quale momento irrinunciabile per ogni individuo. Vacanze di Cuore si rivela quindi la soluzione ottimale per godere di un tempo di qualità, una personalizzazione del servizio e guide esperte del territorio. La guida Cityfriend, infatti, non è solo un punto di riferimento per la persona che accompagna durante le escursioni e i momenti di svago, ma anche colui che ha come unico obiettivo quello di far vivere giorni di meritato divertimento e spensieratezza a tutta la famiglia sapendo comprendere le specifiche esigenze e relazionandosi al meglio per offrire risposte e soluzioni con professionalità, serietà ed empatia. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Cityfriend cell. 351.9515828, email vacanzedicuore@gmail.com o visitare il sito www.cityfriend.it/vacanzedicuore.