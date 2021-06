Bagnara di Romagna. Il dr. Cimatti va in pensione. In arrivo le lettere dall’Ausl ai pazienti per la scelta del nuovo medico

Il Comune di Bagnara di Romagna ha comunicato che, dopo tanti anni di impegnativo servizio, dal 1^ luglio il Dott. Marcello Cimatti andrà in pensione e cio’ comporterà per tanti concittadini, in particolare anziani, la scelta di un nuovo medico.

“Precisiamo che i medici di base non sono dipendenti dell’ASL, ma hanno una convenzione e possono scegliere la sede fra qeulle che vengono dichiarate disponibili. Ci sono procedure precise che non dipendono assulutamente dal Comune, che certamente però, può collaborare con AUSL per informare e tutorare il passaggio – spiegano dal Comune -. L’AUSL ha già inviato a tutti gli assistiti una lettera per invitare a effettuare la scelta del Medico entro il 30 giugno (le lettere stanno arrivando in questi giorni, ci state segnalando la consegna avvenuta per alcuni e non avvenuta per altri). Nel frattempo la Regione sta effettuando le dovute procedure per mettere in disponibilità il posto che prevede ambulatorio a Bagnara e Cotignola e chiaramente ci auguriamo che venga subito scelto da un nuovo medico che certamente in molti fra gli assistiti del dott. Cimatti potranno scegliere”.

Il Comune informa che “i risultati si sapranno auspicabilmente entro il mese di luglio, comunque sempre dopo la fine del servizio del dott. Cimatti. Pertanto si invitano gli assistiti a procedere con la scelta di altro medico”

Le modalità per la scelta del nuovo medico:

1. on line sul fascicolo sanitario elettronico

2. posta elettronica ordinaria a sportellounico.lu@auslromagna.it

3. fax al numero: 0545 213405

4. prendendo appuntamento ai numeri 0545 213424 e 213417