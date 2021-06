Dopo un anno e tre mesi la Medicina di Lugo ha dimesso l’ultimo ricoverato del Reparto Covid

E’ stata scritta ieri, 14 giugno, la lettera di dimissione infermieristica dell’ultimo paziente ricoverato nel Reparto Covid dell’Umberto I di Lugo. Dopo un anno e tre mesi la Medicina di Lugo ha dimesso l’ultimo ricoverato del Reparto. Un momento emozionante per gli operatori dell’ospedale. Un momento importante per tutta la comunità.

“Iniziamo la prima settimana in zona bianca dell’Emilia-Romagna con due bellissime notizie. Oggi non ci sono nuovi casi di Covid-19 a Lugo. Ma la notizia più bella che mi è arrivata oggi riguarda il nostro ospedale. Oggi è infatti stato dimesso l’ultimo ricoverato del reparto Covid di Lugo“ ha comunicato ieri il sindaco di Lugo Davide Ranalli.

“Una notizia che a lungo abbiamo desiderato ricevere e trovarci adesso di fronte a questa realtà mi riempie di gioia e commozione” prosegue Ranalli -. Il pensiero va a tutti coloro che in questi mesi sono stati ricoverati nei diversi reparti Covid e a chi purtroppo non ce l’ha fatta. Il pensiero va a tutti gli operatori sanitari che in questi mesi hanno lavorato quotidianamente in ospedale per salvare coloro che si erano ammalati. L’emergenza, non va mai dimenticato, non è finita. Notizie meravigliose come questa fanno però davvero bene al cuore”.