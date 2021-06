Casa della salute di Ravenna: costituito il gruppo di lavoro congiunto tra Ausl e Comune per definire il progetto

Nell’ottica di proseguire lo sviluppo della realizzazione delle Case della Salute nel Comune di Ravenna, si è costituito ed insediato ieri il gruppo di lavoro congiunto Ausl Romagna e Comune di Ravenna per procedere alla definizione del progetto di fattibilità e realizzazione della futura “Casa della salute – Città di Ravenna – Darsena”

Il gruppo di lavoro, spiegano dal Comune, avrà come obiettivo la realizzazione dello studio di fattibilità nonché la definizione dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari coinvolti e il timing di concretizzazione del progetto. Il gruppo sarà coordinato dalla dottoressa Roberta Mazzoni direttrice del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi.

“Come Comune di Ravenna – dichiara il sindaco Michele de Pascale – ci sentiamo a pieno compartecipi con Ausl rispetto a questo progetto a cui teniamo moltissimo. Con il progetto di fattibilità pronto avremo modo di intercettare le risorse del Pnrr”.

“La costituzione di un gruppo di lavoro estesa a tutti i soggetti coinvolti – dichiara Tiziano Carradori direttore generale di Ausl Romagna – i medici di medicina generale, gli enti locali e l’azienda Ausl rappresenta un’importante novità per la definizione del progetto di fattibilità della casa della salute di Ravenna sia in termini di definizione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali che vi dovranno trovare collocazione che in termini di tempogramma per la realizzazione del progetto”.