Porto Fuori. Negli spazi della parrocchia un momento conviviale all’aria aperta per gli ospiti di Santa Teresa e i parenti

“Una catena di montaggio della carità”, come definì Santa Teresa Don Francesco Fuschini, storico parroco di Porto Fuori. In questa catena, grazie alle Associazioni di Volontariato UNITALSI, CVS (Centro Volontari della Sofferenza), MAC (Movimento Apostolico Ciechi), volontari di Opera Santa Teresa e personale di Società Dolce, nel pomeriggio di domenica 20 giugno si “sblocca un ingranaggio” fermato dalla pandemia e viene data l’opportunità a vari ospiti della Struttura di Santa Teresa, assieme alle persone diversamente abili seguite dalle Associazioni, di godere di un momento conviviale negli ampi spazi della Parrocchia di Porto Fuori, ove anche i familiari potranno condividere il relax all’aria aperta con i propri cari.

Società Dolce, gestore dei servizi nel complesso residenziale anziani non autosufficienti di Santa Teresa, recepisce ancora puntualmente quanto sottolineato dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio ove indica, nel Paragrafo “Rientri in famiglia e uscite programmate ospiti”, che la rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del benessere psicosociale deve garantire la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia. Non vi sono infatti, sempre secondo l’Ordinanza, solo i “bisogni clinico-assistenziali-terapeutici dell’ospite, ma anche quelli psicologici, affettivi, educativi e formativi”. Questi ultimi messi a durissima prova dal cataclisma virale che ormai dura da oltre un anno.

Già la settimana scorsa alcuni anziani residenti a Santa Teresa hanno avuto la possibilità di effettuare una gita mattutina al mare, ospiti di uno stabilimento balneare del litorale: eventi che si sommano alle visite in Struttura per i familiari, riprese già da metà Maggio, per un graduale ritorno alla normalità.

Nell’evento è prevista, da parte dello staff Dolce, una breve lettura e commento del XXI Canto del Paradiso della Divina Commedia, ove per un saggista e studioso ravennate nel passo “.. In quel loco fu’ io Pietro Damiano, e Pietro Peccator fu’ nella casa di Nostra Donna in sul lito adriano” sarebbe identificata la chiesa di Santa Maria di Porto Fuori, un aggiornamento sui principali fatti di vita quotidiana di Ravenna, dell’Italia e dal Mondo, la recita del Rosario, per coloro che vorranno aderire, da parte di Don Pietro Parisi e una merenda a conclusione dell’evento.

Saranno ovviamente messe in atto tutte le misure precauzionali previste dalle norme anti-Covid in vigore, dal distanziamento alla sanificazione e utilizzo dei DPI.