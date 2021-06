Comune di Cervia: nel fine settimana rifiuti abbandonati fuori dai contenitori

“In occasione dell’ultimo fine settimana, la nostra località ha visto una presenza importante di turisti – riporta la nota dell’Amministrazione comunale di Cervia -. Le strutture ricettive hanno garantito, come nostra tradizione, i migliori servizi alla clientela. Ciò ha comportato una produzione di rifiuti urbani che è necessario gestire nella maniera più opportuna e conforme alle indicazioni fornite dal gestore. Nonostante lo svuotamento dei bidoni della carta sia interessato da frequenti passaggi, si sono verificati abbandoni al di fuori dei contenitori che hanno dato una brutta immagine della nostra località”.

“Come più volte raccomandato, sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche – prosegue la nota -, è necessario piegare e ridurre i volumi dei contenitori cartacei. Sul nostro territorio sono presenti nuovi cassonetti più grandi ma con ridotte aperture proprio per incentivare la riduzione del volume e poter sfruttare tutta la capienza dei medesimi. Chiediamo la collaborazione di tutti per il decoro che da sempre contraddistingue Cervia. Invitiamo gli esercenti della zona centrale di Milano Marittima ad usufruire del servizio di ritiro cartone porta a porta attivato sei giorni su sette”.