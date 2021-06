Caldo insopportabile al Pala de André hub vaccinale. Guasto a cabina elettrica fa saltare l’aria condizionata

È stata una mattinata a dir poco “difficile” per i tanti cittadini (e per tanti operatori e infermieri) che avevano prenotato il proprio turno di vaccinazione anti-covid al Pala De André di Ravenna. “Caldo infernale con temperature fino a 38°” ha raccontato una persona presente. Per tutta la mattinata di oggi, 22 giugno, infatti, i condizionatori non sono entrati in funzione.

“Il problema è stato generato da un guasto ad una cabina elettrica del quartiere Darsena, che ha subito un blackout nella notte appena passata – spiegano dall’Ausl Romagna – Ciò, di conseguenza, ha bloccato il sistema dell’aria condizionata della grande struttura, che è stato ripristinato regolarmente solamente in tarda mattinata, attorno alle 13.”

“Nonostante il disagio, si è preferito non interrompere le vaccinazioni programmate che sono proseguite regolarmente” concludono dall’Ausl, assicurando che il problema elettrico non ha comunque messo a rischio nessuna dose di vaccino: “Come avviene tutti i giorni, le dosi sono state trasferite al Pala De Andrà questa mattina, in contenitori e borse termiche che ne hanno garantito la conservazione”.