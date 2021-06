TEDxRavenna 2021, contaminazioni per un benessere comune e sostenibile

Un evento indipendente e non-profit che ha riunito persone per condividere un’esperienza simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi talks tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti.

Attraverso un live streaming trasmesso da Palazzo Rasponi dalle Teste ha preso vita il racconto di idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e sostenibile”. Il primo TEDxRavenna è stato un grande successo organizzativo, di pubblico e di contenuti – dichiara Luca Garavini, Licenziatario TEDxRavenna. Per questo, le nostre ‘contaminazioni’ di idee continueranno. In poco più di una settimana, oltre milleduecento persone hanno interagito con il nostro evento via social. Abbiamo sfiorato i cinquecento collegamenti live streaming. Inoltre, in soli due giorni, quasi mille persone hanno visualizzato la registrazione dell’evento sul nostro canale YouTube. Con questi numeri e feedback alla mano, possiamo affermare che il nostro obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.”

I protagonisti del primo TEDxRavenna sono stati nove talks:

“Le imprese del futuro? Piccole toste e modulari come i mattoncini lego” (Marianna Panebarco) – quali sono i fattori che determinano la crescita – soprattutto qualitativa – di un’impresa.

“A cosa serve la scuola” (Gianluca Dradi) – il titolo provocatorio vuole mettere al centro l’importanza della scuola per educare le giovani menti a “spostare gli arredi mentali”

“Ogni giorno un nuovo viaggio” (Mirko Caravita) – l’essenza del viaggio, in senso lato – quale può o debba essere l’atteggiamento di ogni nuovo inizio.

“Spostare gli orizzonti” (Vittoria Mencarini) – educare lo sguardo a cogliere ciò che c’è oltre il visibile e che determina le vocazioni naturali del paesaggio intorno a noi

“La trasformazione biomorfica: dalla Mitologia alla Scienza dei Biomateriali” (Anna Tampieri e Lorenzo Pradella) – come la medicina rigenerativa sposa l’economia blu attraverso l’esperienza di una start up che ha realizzato un osso a partire dal legno di rattan

“Lezioni dalle pandemie – Preparazione e consapevolezza” (Andrea Collini) – ebola e coronavirus: quali similitudini e quali lezioni per gestire le pandemie? come ripartire dalla primary health care per affrontare le sfide globali e far “rifiorire” il sistema sanitario nazionale

“Legal as usual” (Massimo Manzoli) – cosa vuol dire -davvero- legalità

“Perché abbiamo bisogno di storie?” (Arianna Babbi) – una giovane scrittrice ci racconta il motivo per cui vuole vivere di storie e trasformare la scrittura da passione in mestiere lasciando così la sua impronta nel mondo. I talks di TEDx Ravenna sono disponibili sul canale YouTube TEDxRavenna e, prossimamente, sulla piattaforma TED.com.

L’evento è stato organizzato in partnership con Comune di Ravenna, LabeLab – Fare i conti con l’Ambiente, Confindustria Romagna, ASVIS- Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.

TED è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di conferenze TED, TED Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com ed altre piattaforme. Le versioni audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED Talks Daily, disponibili su tutte le piattaforme di podcast.

Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma di eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi dal vivo ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e riflessioni profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza l’organizzazione indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida. A Ravenna TEDx è organizzato dall’associazione GODOT, associazione senza fini di lucro fondata da 7 soci ravennati d’adozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.