Cervia, MUSA partecipa alla Settimana del Paesaggio: protagonisti la Salina Camillone e i salinari al lavoro

È partita la Settimana del Paesaggio che prevede una serie di iniziative dedicate al paesaggio promosse dalla rete degli Ecomusei italiani in collaborazione con la rete degli Ecomusei del Piemonte. MUSA, museo del sale di Cervia ha risposto insieme a circa 50 realtà fra musei ed ecomusei del territorio italiano alla call e realizzato un breve video, contributo esplicativo di quanto un museo possa curare e valorizzare la realtà, tradizioni e un paesaggio unico come quello delle saline. Protagonista del video la salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA museo del sale di Cervia – Museo di Qualità incluso nella rete dei musei della Regione Emilia Romagna – e antenna dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. In evidenza il tema del tramandare la tradizione, l’arte dei saperi del lavoro artigianale e del mondo della salina

La salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA museo del sale di Cervia , diventa quindi immagine rappresentativa dei valori cervesi all’interno della sezione tematica “Paesaggio è trasmissione”: trasmissione delle tradizioni, trasmissione della cultura salinara, trasmissione della storia e dei valori della città del sale. La rassegna ricca e articolata include una serie di eventi a cura dalle reti regionali dal titolo “Il paesaggio visto dagli ecomusei” (28 giugno –30 settembre) e si concluderà in autunno con tre importanti tavole rotonde dedicate al ruolo degli ecomusei rispetto alla crisi climatica, alla Convenzione Europea del Paesaggio ed al Sistema Museale Nazionale.

Il video del museo del sale è pubblicato sulla pagina web di MUSA sezione Gallery (foto e video). I video saranno pubblicati sulla pagina fb della rete degli ecomusei italiani e le iniziative continueranno fino a novembre con webinar, tavole rotonde, incontri e riflessioni sulle tematiche di conservazione e valorizzazione, sviluppo sostenibile, paesaggio come bene comune.