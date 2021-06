Ravenna. Black out all’hub vaccinale del Pala de Andrè, le precisazioni di E-Distribuzione

E-Distribuzione (società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione) è intervenuta per fare chiarezza sul guasto che ha causato un black out nell’hub vaccinale del Pala de Andrè in data 22 giugno 2021.

Il guasto, secondo E-Distribuzione, non è stato dovuto ad anomalie o criticità sulle linee di distribuzione che alimentano la fornitura in questione. A riportarlo è il Corriere di Romagna.

“I tecnici di E-Distribuzione intervenuti sul posto, dopo aver effettuato le dovute verifiche, hanno infatti rilevato che il disservizio era stato provocato dall’impianto elettrico privato – puntualizza la società – e, in accordo con il cliente stesso, la fornitura è rimasta disalimentata allo scopo di non propagare ulteriori disturbi verso la rete di elettrica di distribuzione e permettere, al contempo, al personale tecnico del cliente di effettuare in sicurezza le necessarie verifiche ed interventi all’interno dell’impianto elettrico di loro competenza”.