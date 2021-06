Ravenna Futura, rete di “ristoranti green” per la sostenibilità. C’è anche la Terrazza di Marina per la cena della Cozza Selvaggia di Slow Food

L’evento “La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna in Festa” organizzata da Slow Food Ravenna e Agenzia Tuttifrutti – il 25, 26, 27 giugno – ha aderito al progetto “Ravenna Futura” nato da una proposta di HeraLAB, il laboratorio di idee di Hera, sostenuto dal Comune di Ravenna, per la promozione della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare nelle attività produttive, che prende avvio dai ristoratori con l’obiettivo di creare una rete di “pubblici esercizi green”. Tre le azioni concrete previste per il rispetto dell’ambiente: oltre alla corretta gestione differenziata dei rifiuti, la riduzione degli sprechi alimentari tramite la promozione della food bag e la valorizzazione dell’acqua di rete con la relativa somministrazione ai propri clienti.

“Contenuti che sono anche di Slow Food da sempre, che da anni si batte con la consapevolezza diffusa che il domani non potrà, e non dovrà, essere come il passato e che la ristorazione dovrà fare i conti con la crisi ambientale. – dice Mauro Zanarini di Slow Food Ravenna – Per farlo dovrà necessariamente ripensare il modo di rifornirsi, puntando ancora di più sui prodotti di prossimità e di promozione della biodiversità. L’impegno di Slow Food coincide con la proposta di Ravenna Futura: la lotta allo spreco, la promozione della Doggy Bag, l’acqua bene comune sono alcuni degli argomenti sui quali lavoriamo coinvolgendo i Cuochi dell’alleanza dei ristoranti di Slow Food in Italia e nel mondo. Pertanto, venuti a conoscenza di questo progetto, non potevamo astenerci. Con Hera abbiamo coinvolto il Ristorante La Terrazza dove si terrà la cena di apertura della festa (è l’anteprima di questa sera 24 giugno alle 20.30, con lo chef stellato Gianluca Gorini, ndr) e i partecipanti potranno bere acqua di rete, sicura, buona ed economica. L’iniziativa è denominata “Acqua Doc a Km 0”. Saranno messe a disposizione anche bottiglie in vetro, dal design ricercato che richiama l’arte del mosaico, realizzate grazie alla partnership con Sicis.”

“Inoltre, come associazione presente in tutta Italia, abbiamo preso l’impegno con Hera di parlarne al prossimo Congresso Nazionale di Slow Food che si terrà a Genova per Slow Fish nei primi giorni di luglio con l’obiettivo di realizzare una collaborazione a livello nazionale, partendo con un’area test in una o due Regioni. Una buona ragione per partecipare alla cena inaugurale con Gianluca Gorini: cucina stellata, vini eccellenti, ambiente straordinario e… acqua buona. Per chi volesse partecipare disponibili ancora pochi posti. Prenotazioni al 335 375212. Ravenna Futura, è un progetto di viaggio secondo i dettami di Slow Food che è anche il nostro” conclude Mauro Zanarini.

L’adesione dei ristoranti al circuito è gratuita e consente ai ristoratori che faranno la raccolta differenziata dei rifiuti, promuoveranno la food bag per ridurre gli sprechi alimentari (progetto “E Scartoz”) e l’acqua di rete (“Acqua doc a km 0”), di essere riconoscibili grazie al marchio “Ravenna Futura” e di aderire alla campagna di comunicazione, che prevede diversi materiali e gadget: vetrofanie, volantini, contenitori e sacchetti per il cibo avanzato, bottiglie in vetro dal design ricercato che richiama l’arte del mosaico, realizzate grazie alla partnership con Sicis Srl, e un utilissimo vademecum per la corretta gestione differenziata dei rifiuti (Green book). L’iscrizione al progetto va effettuata on line entro il 10 luglio nella sezione dedicata del sito di Hera, compilando l’apposito modulo: https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/business/ambiente/perche-ravenna-futura/modulo-adesione-ravenna-futura.