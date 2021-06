Fra gli incontri della prima giornata di ieri della Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna (in corso anche oggi sabato 26 e domani domenica 27 giugno) presso l’Atrio del Mercato del Pesce – un luogo simbolo perché è qui che le cozze vengono scaricate una volta raccolte dalle due cooperative dei pescatori di Marina – due sono stati particolarmente interessanti, il primo per fare il punto su FILIERA E RICONOSCIBILITÀ DELLA COZZA SELVAGGIA, il secondo per parlare dell’evoluzione nella percezione del prodotto, COZZA SELVAGGIA: DA PIDOCCHIO A PERLA. Moderati da Nevio Ronconi Presidente Tuttifrutti, organizzatore della manifestazione insieme a Slow Food Ravenna, con il patrocinio e il sostegno determinante del Comune di Ravenna, gli incontri hanno avuto molti protagonisti e spunti assai interessanti che fanno emergere tutto il lavoro che sta dietro la valorizzazione di questo prodotto identitario del territorio.

Il tema centrale della filiera della cozza è questo: come garantire che il consumatore finale quando chiede le Cozze Selvagge di Marina di Ravenna trovi poi per davvero al ristorante o sul banco del pescato effettivamente il prodotto che ha chiesto. Un prodotto, ricordato da tutti, pregiato e prodotto in quantità limitata perché a crescita spontanea, non allevato.

Mauro Zanarini di Slow Food Ravenna ha creduto da sempre nel valore della Cozza di Marina di Ravenna (portata quest’anno anche a Slow Fish a Genova) ed è uno dei promotori fondamentali della festa di Marina. Zanarini si è detto felice che finalmente la Cozza di Marina abbia questa notorietà e questa penetrazione sul mercato, “otto anni fa quando abbiamo iniziato non era conosciuta dalla ristorazione, dalle pescherie, dal grande pubblico. È un primo risultato. Ma non è un punto di arrivo. Da qui bisogna ripartire.” Per andare dove? Per ottenere una filiera del prodotto più efficace, ha detto Zanarini, servono due cose: una politica di marketing all’altezza e responsabili commerciali che riconoscano e diano il giusto valore al prodotto, dal pescatore al ristoratore al venditore del supermercato. Il marchio di riconoscibilità “La Selvaggia di Marina di Ravenna” è importante, ha detto Zanarini, per distinguere un prodotto che è di nicchia e a produzione limitata rispetto alla produzione più vasta della Cozza Romagnola che è allevata. Ma cozze coltivate e cozze a crescita spontanea non sono in competizione, una sostiene l’altra. La Cozza Romagnola soddisfa una domanda ampia, la Cozza Selvaggia una domanda più limitata ma di gamma più alta, perché è più pregiata.

Patrizia Masetti, di ACI Alleanza Cooperative Italiane settore pesca, che associa le due cooperative dei cozzari di Marina – Nuovo Conisub e La Romagnola – ha esaltato il lavoro dei pescatori (sono 40 in tutto), che fanno “un lavoro unico in Italia”, perché sono allo stesso tempo operatori tecnici subacquei altamente professionalizzati e pescatori (si immergono fino a 10-12 metri di profondità per raccogliere le cozze alla base dei piloni delle piattaforme metanifere). Masetti è soddisfatta del fatto che dopo anni di lavoro si è arrivati a certificare la Cozza Selvaggia di Marina, “incoronazione di questo prodotto”, che è di nicchia “non tanto per la quantità ma per la stagionalità” (la Cozza Selvaggia si raccoglie da maggio a settembre).

Simone D’Acunto, biologo marino e direttore CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, sta lavorando da 5 anni a un progetto per la pesca sostenibile a stretto contatto con le cooperative dei pescatori di Marina, per qualificare e dare valore al prodotto, perché le Cozze Selvagge di Marina sono uniche in Italia anche dal punto di vista ambientale e della sostenibilità. Ora grazie al marchio, ha detto, La Selvaggia può essere meglio riconosciuta, tutelata e valorizzata sul mercato, a beneficio dei produttori e dei consumatori.

Anche Sauro Alleati, presidente della Cooperativa La Romagnola, ha sottolineato l’importanza di avere ottenuto il marchio “La Selvaggia di Marina di Ravenna” e ha voluto ribadire che la peculiarità e unicità di questa cozza è che “non è di allevamento ma cresce spontaneamente dove vuole” e ha aggiunto che “le cozze così non si portano via fra loro gli alimenti che il mare fornisce”, in questo modo “crescono più in fretta, sono più tenere e io dico che sono molto più buone, anzi sono le più buone, e non è merito nostro”, perché fanno tutte da sole e i pescatori si limitano a raccoglierle, anche se non è poco. “Ogni mattina partiamo all’alba – dice Alleati – per andare a lavorare alle piattaforme. Con Eni abbiamo da tanti anni l’accordo per effettuare la pulizia dei piloni delle piattaforme e raccogliere le cozze che crescono attaccate ai piloni. Abbiamo questa doppia attività: siamo operatori tecnici subacquei per lavorare nelle piattaforme Eni e siamo pescatori subacquei per raccogliere le cozze e immetterle sul mercato.” L’ASL ogni 15 giorni controlla lo stato di salute delle acque in cui crescono le cozze e la salubrità delle cozze stesse: “Sono supercontrollate” afferma Alleati, che aggiunge “anche dopo la raccolta, nella filiera, bisogna assicurare la salubrità del prodotto”.

Sabrina Patuelli, Responsabile acquisti ittici di Coop Alleanza 3.0, ha affermato che riuscire a proporre la Cozza Selvaggia di Marina sui banchi dei supermercati è molto importante, anche perché Coop Alleanza 3.0 sta portando avanti un progetto di sostegno ai piccoli produttori dei territori, per valorizzare i prodotti locali. Il progetto di carattere sociale è partito dall’ortofrutta e ora si sta allargando al settore ittico, per far scoprire anche prodotti di nicchia come nel caso della Cozza Selvaggia. Il consumatore paga il prodotto un po’ di più perché il prodotto vale di più. Non tutti i consumatori capiscono il senso di pagare di più il prodotto di nicchia, per questo oltre all’importanza della proposta da parte di chi vende serve anche una educazione al consumo consapevole verso i cittadini, per far crescere la consapevolezza della qualità e sostenibilità del prodotto locale, oltre che del sostegno ai produttori del territorio, ha ribadito Patuelli.

Michele De Agostini, grossista titolare M.GI.B., ha spiegato il meccanismo che permette al prodotto di arrivare sui banchi del pescato riconoscibile e con il giusto valore. Nel suo stabilimento passano 20.000 kg al giorno di molluschi da depurare, tramite raggi UV e ozono, e il 50% sono cozze. Il prodotto viene depurato e certificato. Non esiste la possibilità che si mischino diversi tipi di cozze, tutto è tracciato dall’inizio alla fine. Da maggio ad oggi M.GI.B. ha lavorato 4.000 kg di Cozza Selvaggia che è raccolta in acque di classe A, ma che poi viene depurata lo stesso così è ancora più salubre, a maggiore garanzia del consumatore, come richiesto dalla grande distribuzione.

Massimo Cameliani, Assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna, ha ricordato il “grande lavoro di squadra fatto sulla filiera della Cozza di Marina, partito dalla festa che è all’8^ edizione e che continua a crescere”. La festa deve continuare negli anni a venire e forse festa è ancora riduttivo, ha detto, forse dovrà diventare un vero e proprio festival della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. La filiera è centrale nella crescita di valore del prodotto, secondo Cameliani, perché il prodotto di nicchia va conosciuto e riconosciuto: il marchio è fondamentale perché il nostro prodotto possa essere distinto dagli altri. È un prodotto che costa un po’ di più ma che vale di più. Questo lo devono sapere i ristoratori, i rivenditori e anche i consumatori finali. Il suo valore dipende dal fatto che è eccezionale sul piano organolettico, per la sua qualità, e per il fatto che essendo a crescita spontanea – non allevata – è a produzione limitata e stagionale. Cameliani ha ricordato anche l’accordo in vigore fra Eni e Comune di Ravenna per la valorizzazione delle risorse del territorio all’interno del quale c’è anche il discorso della raccolta delle Cozze Selvagge, che crescono alla base dei piloni delle piattaforme metanifere Eni: grazie a questo accordo e alla concessione date alle cooperative dei pescatori le cozze possono essere raccolte e messe in commercio. L’Assessore ha ribadito anche il valore turistico del prodotto e ha sollecitato lo studio di nuove soluzioni per proporre la Cozza Selvaggia ai turisti, per esempio lavorando e confezionando il prodotto in modo che possa essere trasportato anche lontano, come si fa con una scatola di sardine o con una confezione di pomodori o un sugo pronto.

Giuseppe Prioli, presidente del Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna, che associa i produttori di mitili di tutta la costa – sia quelli che coltivano le cozze sia quelli che raccolgono le cozze a crescita spontanea come a Marina – ha ricordato che le cozze hanno caratteristiche e qualità diverse anche per le acque diverse e il modo in cui crescono. Un po’ come la mucca che va al pascolo dà il latte e la carne in base all’erba che mangia e al territorio in cui vive. Prioli ha ricordato che nel 1600-1700 la cozza – che qui veniva chiamata pidocchio – era il cibo di mare dei poveri. In tempi recenti le cozze hanno avuto un grande sviluppo e da qualche centinaia di tonnellate ora si producono in Emilia-Romagna 20.000 tonnellate di cozze all’anno. Direttamente lavorano in questo settore oltre 350 persone, molte di più con l’indotto. È un prodotto che caratterizza il territorio che oggi viene tutto riconosciuto per la sua qualità. Poi ci sono cozze particolari come quelle di Marina di Ravenna che rappresentano appena il 5% del totale, cioè circa 1.000 tonnellate.

Giulia Gulminelli, collaboratrice Fondazione Eni Enrico Mattei, ha ricordato i progetti dell’Eni per il territorio grazie agli accordi di collaborazione con il Comune di Ravenna. Quest’anno la Fondazione ha messo insieme tutti gli stakeholder interessati al prodotto perché “è una eccellenza che descrive il territorio ravennate soprattutto in chiave di sostenibilità, coniugando industria, pesca, ambiente e gastronomia di qualità”. Ma anche turismo. Perseguendo quindi importanti obiettivi economici e ambientali.