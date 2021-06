Lavori di efficientamento energetico nel plesso di Tagliata

Nel plesso di Tagliata verranno eseguiti lavori di efficientamento energetico. L’intervento consiste nella sostituzione degli infissi al piano terra e al primo piano ed ha come obiettivo il miglioramento energetico dell’intero plesso scolastico comunale, che accoglie allievi della scuola elementare e della scuola materna.

Attualmente gli infissi sono gli stessi di primo impianto realizzati con telaio metallico in alluminio a taglio termico e vetro semplice non antinfortunio. I nuovi infissi con apertura delle ante sia a battente che a ribalta, sono formati da telai in alluminio a taglio termico, e sono dotati inoltre di vetri del tipo isolato e con un soddisfacente coefficiente di trasmissione complessivo e isolamento acustico.

Il costo delle opere è di 130 mila euro con finanziamento mediante contributo statale. Per garantire la piena sicurezza, le lavorazioni verranno sospese all’inizio dell’anno scolastico per poi essere riprese nei mesi estivi dell’anno successivo.

“Con il finanziamento 2019-20 abbiamo completato l’efficientamento della scuola di Palazzone sostituendo gli infissi- dichiara l’assessore Enrico Mazzolani- con il finanziamento 2021 realizziamo i lavori di efficientamento sulla scuola di Tagliata continuando la forte attenzione sugli edifici scolastici”