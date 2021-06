Nuovi locali per la farmacia interna dell’ospedale di Faenza

Spazi più ampi e più confortevoli per la distribuzione diretta dei farmaci e per il ritiro degli ausili alle persone diabetiche. La farmacia interna dell’ospedale di Faenza dopo i necessari lavori di allestimento è attiva ed operativa con gli stessi orari e nelle stesse giornate , nei nuovi locali situati al Piano Terra (ex Banca/Tesoreria interna) , con accesso in entrata dal corridoio che collega il Padiglione San Giuliano (Piano Terra Oncologia) con il Corridoio Monumentale dei Benefattori, ed uscita all’esterno su Corso Mazzini.

Nella stessa sede è inoltre attiva la distribuzione dei presidi per i pazienti diabetici (servizio prima in funzione presso la palazzina 13 sede CUP). Per facilitare l’accesso è ’ stata predisposta apposita segnaletica lungo i percorsi d’accesso.

Come per gli orari e giorni di apertura, rimangono invariati anche tutti i relativi recapiti telefonici. I locali prima in uso alla Farmacia Interna vengono ora utilizzati dall’attigua Medicina Riabilitativa , mentre i locali ove avveniva la distribuzione dei presidi per diabetici, sono adibiti allo svolgimento di attività di educazione sanitaria.