“Volontari AIL in Ascolto”, un nuovo servizio di volontariato per fare compagnia telefonica ai pazienti

I volontari AIL Associazione Italiana contro Leucemie Linfoma e Mieloma prestano la loro attività da diversi anni per assistere i pazienti ricoverati nel reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Nell’ultimo anno, la presenza in reparto è stata limitata dalla pandemia da Covid-19, pertanto i volontari AIL non hanno più avuto accesso alle stanze di degenza.

Per sopperire a questa assenza ora sta per essere istituito un nuovo servizio “Volontari AIL in Ascolto”, dove un gruppo di volontari, opportunamente formati e coordinati dalla psicologa Dott.ssa Giorgia Bellini, si mette a disposizione per ascoltare e fare compagnia telefonica al paziente. Il paziente può contattare il volontario di turno, chiamando il numero 334 3786428 e ricevere compagnia e ascolto. Il servizio sarà attivo da lunedì 5 luglio.