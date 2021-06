Tiziano Carradori (Ausl Romagna): Pronto Soccorso Ravenna, i disagi derivano dalla carenza di medici e la soluzione non è dietro l’angolo

Pronto Soccorso di Ravenna anno zero? Le cose non stanno così, dichiara Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’Ausl Romagna, che però non si nasconde dietro un dito. I problemi ci sono, dice, vengono da lontano, da scelte sbagliate fatte dalla politica nel passato, reiterate ancora nel presente. E la pandemia pare non stia insegnando molto, anche se a parole tutti affermano il contrario. Sul Pronto Soccorso di Ravenna – oltre alle carenze strutturali, per cui a breve partiranno i lavori di raddoppio – pesano soprattutto carenze di organico. Semplicemente mancano i medici. I soldi ci sono ma non si riescono ad arruolare, perché in circolazione non ce ne sono, per colpa di una programmazione sbagliata. Perciò i cittadini dovranno armarsi di pazienza e convivere ancora con disagi e disservizi. È questa la dura realtà in un paese che ha deciso negli ultimi 20 anni di disinvestire nella Sanità Pubblica.

L’INTERVISTA

Dottor Carradori, nel giro di qualche giorno abbiamo ricevuto diverse lettere che segnalavano ancora pesanti disagi al Pronto Soccorso di Ravenna. I cittadini si chiedono perché accadano ancora questi episodi nonostante la crisi pandemica acuta sia ormai superata.

“Non posso che ribadire quanto ho già avuto modo di dichiarare in più occasioni nell’autunno e nell’inverno scorso, quando abbiamo avuto dei problemi giustamente portati all’attenzione dell’opinione pubblica concernenti il sovraffollamento e l’intasamento del Pronto Soccorso. Allora nel giro di un mese e mezzo abbiamo aperto dei nuovi spazi che hanno in parte ridotto la portata di quei problemi. Ma, come ben sappiamo, si tratta di problemi di carattere strutturale per risolvere i quali serve più tempo. Come lei sa, noi abbiamo presentato un progetto di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso oltre che di riorganizzazione interna. Accanto a ciò, c’era e persiste un problema, che io ho più volte denunciato, di carenza di personale. Ho fatto anche delle proposte per risolvere questo problema del reclutamento del personale, che è un problema di carattere nazionale e regionale, non riguarda solo Ravenna o la Romagna.”

Il superamento della fase acuta della pandemia non ha dunque diminuito la pressione sul Pronto Soccorso?

“Prima la pressione sul Pronto Soccorso era dovuta proprio alla pandemia diffusa. Oggi che la pandemia per fortuna è in fase regressiva, riprendono gli accessi al Pronto Soccorso per le problematiche tradizionali. E ci si trova di fronte alla persistente difficoltà a garantire un’adeguata presenza del personale medico, in particolare. Per il personale infermieristico abbiamo fatto un concorso con la velocità della luce, in due o tre mesi abbiamo ottenuto una graduatoria abbastanza lunga. Ma anche qui dobbiamo fare attenzione, perché se io accelero le assunzioni nel servizio pubblico in ospedale rischio di sguarnire le strutture di assistenza per anziani o le strutture private accreditate. Tutte le fasce di popolazione devono ricevere assistenza e il sistema deve essere in equilibrio. Quindi, al di là di una certa prudenza nelle assunzioni, direi che non abbiamo una carenza significativa di personale infermieristico. Invece persiste in modo serio la carenza di personale medico.”

Lei ha più volte proposto una sua ricetta per superare questa impasse nell’organico. Ce la ripete?

“Ho detto che bisogna adottare un provvedimento straordinario per assumere il personale medico che pur non essendo ancora specializzato è già laureato in medicina. Questo personale poi può essere inserito in un percorso di specializzazione. Perché altrimenti, con le disposizioni attuali, i laureati non possono essere assunti e noi continuiamo a non trovare medici sul mercato. Non ce ne sono. I problemi del Pronto Soccorso di Ravenna, al di là del dato strutturale, sono determinati dai tempi lunghi di processazione e presa in carico, a causa della dotazione limitata di medici. Anche le misure di rotazione del personale che abbiamo preso all’interno dell’ospedale, affinché i medici di altri reparti prestino attività aggiuntiva al Pronto Soccorso, naturalmente remunerata, sono misure tampone.”

Perché la coperta è corta. Se la tiriamo da una parte, lasciamo scoperta l’altra parte…

“Aggiungo un’altra cosa. I miei colleghi clinici sono da un anno e mezzo sotto scopa da parte della pandemia, siamo sempre in carenza di personale e adesso siamo anche nel periodo in cui le persone vogliono andare in ferie. Cosa faccio? Non posso vietare le ferie ai miei colleghi medici. Abbiamo un bel dire poi eroi, eroi… cosa facciamo? Li massacriamo? Allora adesso la situazione non ha la gravità dell’inverno trascorso, però è vero che le criticità ci sono e purtroppo noi non abbiamo allo stato attuale la possibilità di risolverle radicalmente. Perché anche se ho le risorse a disposizione e la volontà di assumere, io non riesco a trovare il personale medico.”

Restiamo alle carenze strutturali. Il raddoppio del Pronto Soccorso di Ravenna doveva partire in giugno. A che punto siamo?

“Noi abbiamo previsto di concludere il tutto entro un triennio. Gli incontri operativi per la partenza dei lavori sono in corso. A breve i lavori dovrebbero partire.”

Invece sul tema dell’assunzione dei medici laureati, rispetto alla proposta che lei ha fatto non si è mosso nulla, se non sbaglio. Che cosa blocca queste decisioni?

“Manca la volontà. I quattrini ci sono e in una fase come questa si devono spendere. Bisogna avere la determinazione di non mettere semplicemente delle toppe al sistema. Il tema della carenza dei medici in Italia è al centro da tempo, lo hanno posto gli stessi sindacati dei medici da anni. D’altra parte, la situazione tende ad aggravarsi perché noi siamo il paese al mondo che ha la più alta percentuale di medici con età superiore ai 56 anni. Vuol dire che se non si prendono decisioni straordinarie subito, per rispondere a una situazione straordinaria, si creerà un buco negli organici ancora superiore. Ma ci vuole la volontà politica di prendere delle decisioni.”

C’è stata evidentemente una programmazione sbagliata.

“Certo. O ci mettiamo in testa che la programmazione del personale sanitario va fatta in base alle richieste di salute dei cittadini e non in funzione delle politiche di finanza pubblica oppure non ne veniamo fuori. Si parla tanto di Next Generation e di PNRR, ma se non facciamo come ho detto guardiamo indietro, altro che futuro.”

Alla luce degli effetti della pandemia si è parlato molto dei tagli alla Sanità Pubblica degli ultimi venti anni…

“Come dare torto a chi ne parla.”

Ma si mette in discussione anche la riorganizzazione della sanità regionale con la creazione dell’Ausl della Romagna. Molti sostengono che questa scelta ha penalizzato Ravenna. Lei che ne pensa?

“Qui non piange una località piuttosto dell’altra. Qui deve piangere il Servizio Sanitario Nazionale. Perché è il nostro Servizio Sanitario Nazionale che ha il 30% in meno di spesa pro capite rispetto ai paesi d’Europa con cui di solito ci confrontiamo. Parlo di Germania, Francia, Inghilterra, Olanda.”

Quindi non ha senso fare un campanilismo fra poveri?

“Ma no, da tutte le parti ci sono cose che non vanno e da aggiustare. Vale per Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini. Ma per rispondere alla domanda di prima, io non penso che Ravenna sia stata penalizzata dall’Ausl Romagna. Così chiariamo questo punto.”

Che cosa ci ha insegnato la pandemia e ne sapremo davvero fare tesoro? O avremo la memoria corta come troppo spesso accade?

“Lei si è già dato una risposta (ride, ndr). Nel senso che io posso sperare che la lezione sia stata appresa. Ma non ne sono sicuro. È una lezione che non ci veniva data in termini così duri dal 1918, dalla “Spagnola”, non so se mi spiego. Fra l’altro anche quella pandemia faceva piovere sul bagnato, cioè colpiva le persone e popolazioni più povere, più anziane, più fragili. Io penso che il primo insegnamento sia questo: il Sistema Sanitario Nazionale non si difende solo nei momenti di emergenza, ma si difende ogni giorno prestando attenzione anche alle critiche e alle richieste degli utenti. La voce dei cittadini va sempre ascoltata con grande attenzione: non sempre sono d’accordo con quello che dicono, ma non amerei il Servizio Sanitario e il lavoro che faccio se non ascoltassi queste voci che ci spingono a migliorare. Secondo insegnamento: la salute è un ideale sempre atteso e mai compiutamente raggiunto, come si diceva una volta. Cioè c’è e ci sarà sempre una parte del bicchiere mezza vuota e il sistema dovrà sempre essere migliorato. La Sanità Pubblica va costantemente difesa e implementata in base alle esigenze reali delle persone.”

Difesa non solo a parole. Qua servono fatti, risorse, investimenti.

“Certo. Ci vuole la determinazione politica di fare queste cose. La Sanità Pubblica è sostenibile nella misura in cui si vuole che lo sia. Chi fa le politiche degli investimenti poi mette in evidenza la distanza che c’è fra le chiacchiere e i provvedimenti concreti. Se uno guarda alle statistiche internazionali e vede che in Italia i finanziamenti alla sanità pro-capite calano costantemente mentre negli altri paesi crescono, vuol dire che qualcosa non funziona. Alle parole non sono mai seguiti i fatti. Inoltre sono 40 anni che diciamo che dobbiamo investire sulla assistenza primaria, sanità e socio-sanità del territorio. Sono passati 40 anni e siamo ancora qua a dire che bisogna investire sulla sanità territoriale. Non abbiamo a sufficienza l’assistenza domiciliare. Non abbiamo a sufficienza medici di medicina generale. Abbiamo avuto bisogno della pandemia per decidere di fare un piano nazionale per fare, da qui al 2026, 1.288 Case della Salute. Poi abbiamo visto che i processi di approvvigionamento devono essere migliorati, perché per 10 anni siamo andati avanti a dire che per essere efficienti bisognava avere i magazzini vuoti. Poi arriva l’emergenza e tu non hai le scorte. Infine, dobbiamo rivedere il rapporto pubblico-privato, perché quando c’è un’emergenza come la pandemia se ne devono fare carico tutti.”

E dell’eccellenza della sanità dell’Emilia-Romagna che cosa possiamo dire allora?

“Volevo arrivare proprio anche a questo. Perché finora abbiamo descritto il bicchiere mezzo vuoto. Ma c’è anche quello mezzo pieno. Questa è una delle regioni d’Italia e anche d’Europa dove il Sistema Sanitario funziona bene. Attenzione. Detto questo, le cose di cui abbiamo parlato ci sono e le eccellenze non servono come scusa per coprire le cose che non vanno. Ciò che non funziona non ha scusanti e tutti dobbiamo adoperarci perché le cose vadano meglio.”

L’ultima domanda. Come teniamo in equilibrio il diritto alla salute dei cittadini con il diritto a turni di lavoro decenti e alle ferie del personale medico? Temo che serva molta pazienza, ma non basti…

“I cittadini devono sapere che qui non c’è una questione di quattrini che mancano né di mancanza di volontà dell’Ausl Romagna di dare risposte alle disfunzioni emerse. La compenetrazione fra le due esigenze che lei ha messo in evidenza, allo stato attuale è compromessa dal fatto che le scelte fatte in questo paese in passato – e ancora oggi – mi impediscono di dare risposte più tempestive e più efficienti. Al momento i medici da assumere non ci sono e non li posso inventare.”