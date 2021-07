ODV Terzo Mondo presenta l’Orto Solidale a Ravenna

Lo Sportello del sorriso di via Grado 30 a cura della ODV Il Terzo Mondo, chiuso attualmente per ferie riaprirà il 15 settembre. I volontari guidati dal Presidente Charles Tchameni Tchienga, nel gestire le emergenze legate ai nascituri ed al ritiro dei doni si dedicano appassionatamente alla terra.

In effetti, oltre a gestire in via Grado 30 lo sportello del sorriso nonché il progetto -una carrozzina per due- ideato dall’associazione Letizia Onlus, l’associazione di volontariato -Il Terzo Mondo- attraverso il motto “la terra non delude mai” si occupa anche di un progetto agricolo. Dispone di un “Orto Solidale” presso l’orto Comunale di via Chiavica Romea a Ravenna, nella quale i volontari si dedicano con orgoglio e soddisfazione.

“Coltiviamo ortaggi di vari tipi compresi quelli del paese di origine (zucchine, pomodori, mais, bietole, carote, melanzane, asparagi, peperoncino, aglio, cipolla, gombo, follon ezome…)” afferma il Presidente Tchienga, aggiungendo- “Tutti questi ortaggi trattati con le dovute e adeguate misure di sicurezza ed accuratezza partono dal nostro Orto Solidale direttamente al tavolo. Siamo così fieri e soddisfatti di presentarvi le nostre provvigioni perché Il Bio Solidale siamo noi”.