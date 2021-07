Anche Luca Mercalli nel tour dell’Italia del Sole 2021 ideato da due romagnoli: si parla di mobilità sostenibile

SolarMoving.it, il progetto ideato dai romagnoli Paolo Melandri e Giorgio Pirazzini che promuove le potenzialità della mobilità elettrica alimentata da energie rinnovabili, annuncia i partecipanti al tour dell’Italia del Sole 2021.

Per parlare di transizione energetica e mobilità sostenibile con SolarMoving.it a bordo di un’auto elettrica di serie alimentata da energia al 100% proveniente da fonte rinnovabile ci saranno il presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli, l’attore e regista Marcello Cesena, il cronista gastronomico del Corriere della Sera Valerio Massimo Visintin, l’economista e professoressa dell’Università della Svizzera italiana Barbara Antonioli, lo stilista di ecouture Tiziano Guardini, il pedopsichiatra Lorenzo Benzi, il fondatore di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini e i camminatori dei sentieri d’Italia di Va’ Sentiero.

Nella serie di interviste ai protagonisti provenienti dai domini più diversi, sarà affrontato il tema della sostenibilità sotto molteplici punti di vista: come la sostenibilità investe il loro campo professionale, come vivono la transizione energetica nel quotidiano, come cambieranno le città, il lavoro, l’industria, la moda e il cibo, sono solo alcune delle questioni che saranno discusse con gli ospiti.

Le riprese avranno luogo durante l’estate in un tour di 8 tappe in giro per l’Italia tra Alpi, città e oasi naturali, toccando i luoghi cari ai personaggi intervistati.

Le videointerviste saranno disponibili a partire da settembre sul sito www.solarmoving.it e sui suoi canali social YouTube, Facebook e Instagram.

Per SolarMoving.it, l’automobile elettrica è l’occasione che la tecnologia offre di adottare uno stile di vita più sostenibile e godere di una mobilità senza alcun impatto ambientale, se abbinata a una ricarica da fonti rinnovabili. Questa è la visione condivisa dai partner dell’Italia del Sole edizione 2021: PLT puregreen, fornitore di energia al 100% rinnovabile, e Volkswagen, ai quali vanno i ringraziamenti del team per il sostegno all’iniziativa.

A condurre le interviste sarà Giorgio Pirazzini, scrittore e giornalista, il cui ultimo libro tratta di viaggi: “I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo” (Newton Compton 2020).