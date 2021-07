Massa Lombarda tra i comuni più virtuosi nella raccolta differenziata

Ha raggiunto il 74% la percentuale di raccolta differenziata a Massa Lombarda nel 2020, confermando il comune della Bassa Romagna come uno dei territori romagnoli più virtuosi. Un risultato che sottolinea un forte aumento della raccolta differenziata nel territorio massese, dove negli ultimi due anni la relativa percentuale è aumentata del 9,1%.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Emilia-Romagna sulla raccolta differenziata nel 2020, Massa Lombarda ha raggiunto, anche quest’anno, il risultato migliore della Bassa Romagna e il secondo della provincia di Ravenna.

“Si tratta di dati molto importanti, che ci rendono soddisfatti per il lavoro portato avanti in questi anni – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Sono obiettivi importanti, ma non ci bastano: entro pochi anni vogliamo fissare l’asticella all’80% di raccolta differenziata. Per fare questo il prossimo progetto di raccolta porta a porta dovrebbe risultare decisivo, come l’apporto di ogni persona che abbia a cuore la sostenibilità ambientale e il nostro futuro”.