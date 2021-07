Berkan B: ora Italia Nostra protesta per “rischio inquinamento altissimo per la rimozione del relitto in periodo estivo”

Prima c’era la protesta perché il relitto non veniva rimosso. Adesso c’è la protesta perché viene rimosso in periodo estivo. È il caso di Italia Nostra che in un comunicato scrive: “Inequivocabili le riprese pervenute la scorsa settimana, che mostrano la carcassa quasi totalmente affondata della Berkan B. ricoperta da uno spesso strato di catrame derivato dal fuel oil contenuto nelle casse di carburante, lasciate sversare liberamente per quasi tre anni nelle acque del Piombone senza aver provveduto ad alcuna bonifica, nonostante noto il fatto che fossero piene. Una fascia alta oltre un metro, tanta quanta l’ampiezza di marea, che ora si sta liquefacendo a causa delle alte temperature. Quarantacinque mesi fa il collasso per errata demolizione su cui nessuno ha vigilato, e ben ventotto mesi ci separano dall’affondamento, avvenuto tra l’indifferenza delle Istituzioni. Nel frattempo, denunce in Procura, appelli disperati delle associazioni vista la gravissima emergenza ambientale in atto, stragi di avifauna ed ittiofauna.” Poi quando paiono finalmente avviate le operazioni di demolizione e rimozione del rottame Berkan B, Italia Nostra attacca: “Come mai, però, dopo tutto questo tempo, si provvede proprio nel periodo più sbagliato, con temperature elevate che favoriranno la dispersione nell’ambiente degli idrocarburi ancora presenti sulle lamiere e sui fondali? Il progetto è datato 2019, ma solo oggi si mette in cantiere. Perché? Forse le tempistiche sono dettate dal procedimento penale in corso scaturito dalle denunce dei cittadini?”