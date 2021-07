Open Day vaccinale per over 60, Ausl: “Poche le prenotazioni, importante agire ora che il virus circola meno”

Prosegue l’offerta vaccinale in Ausl Romagna con l’offerta Last minute. Tutti i giorni, a partire dalle ore 15, i cittadini attraverso i consueti canali (Cup, Farmacup, Cuptel, Cupweb) potranno verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle varie sedi vaccinali e direttamente prenotarsi. All’interno delle sedi vaccinali è disponibile anche il vaccino Jhonson &Jhonson per gli over 60, che in una unica dose consente il completamento del ciclo vaccinale, mentre per chi ha un’età inferiore a 60 anni, sono presenti i vaccini Pfizer e Moderna.

Open Day per over 60 con il vaccino Jhonson & Jhonson

L’Ausl ricorda inoltre che sono aperte le prenotazioni per la serata di venerdì 9 luglio, l’open day che si svolgerà nei 4 centri vaccinali di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena a partire dalle 19,30 riservati alle persone over 60 con il vaccino Jhonson & Jhonson.

“Vogliamo ancora una volta richiamare l’importanza della vaccinazione per questa fascia d’età – dichiarano dall’Ausl – per limitare la diffusione del virus e proteggersi dalle varianti, invitando tutti coloro che ancora non lo hanno fatto a prenotarsi. Non aspettiamo settembre, anche perché per essere protetti occorrono due dosi. Dobbiamo impiegare al meglio questo periodo, in cui la circolazione del virus è in calo e mettere in sicurezza la popolazione. A questa mattina, le prenotazioni pervenute per l’open day di venerdi 9 luglio sono state complessivamente 166 (Ravenna 48; Cesena 27;Forlì 40 e Rimini 51)”.