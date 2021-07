Vaccinazione anticovid. Domenica 11 e martedì 13 luglio Seconda dose al centro vaccinale di Casola Valsenio

Il comune di Casola Valsenio ricorda che domenica 11 e martedì 13 luglio, presso il centro vaccinale “Valerio Pedoni” in via Roma 78 a Casola, sono in programma gli appuntamento per Seconda dose/Richiamo del vaccino anti-Covid19. Chi avesse dimenticato l’orario dell’appuntamento può rivolgersi alla Farmacia di Casola Valsenio.

Calendario vaccinale

• DOMENICA 11 LUGLIO, dalle ore 9.00, è attesa la popolazione 70-79 ANNI

• MARTEDI 13 LUGLIO, dalle ore 17.00, è attesa la popolazione 50-54 ANNI