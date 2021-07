Concluso il laboratorio di educazione ambientale di FIAB Ravenna con i ragazzi di “Lavori in Comune”

FIAB Ravenna quest’anno ha collaborato alla decima edizione dell’iniziativa organizzata dal Comune di Ravenna per i ragazzi dai 14 ai 19 anni, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva di “Lavori in Comune”. È stata infatti organizzata una settimana di laboratorio, realizzata con la collaborazione dei volontari FIAB, che ha riguardato le aree della conoscenza e della cultura della bicicletta e la cura e la conoscenza dell’ambiente.

“I ragazzi e le ragazze – raccontano da FIAB -, vivaci e interessati, hanno vissuto giornate piene, facendo attività fisica, didattica e culturale immersi nella natura, hanno imparato tanto divertendosi, ricostruendo anche quelle relazioni e quel contatto interpersonale così importante alla loro età e che purtroppo è stato fortemente limitato nella dura esperienza di lock down vissuta in questi mesi. Si è parlato dell’uso e della gestione della bicicletta, utilizzata per conoscere il territorio attraverso attività culturali e ambientali e visitando i luoghi che caratterizzano la nostra zona. Ogni escursione è stata l’occasione per trattare un tema specifico per il corretto utilizzo della bici, dalla regolazione alla sua manutenzione, abbiamo fatto la simulazione di una foratura e di altre rotture, abbiamo parlato con i ragazzi di visibilità notturna, di cicloturismo e di come si organizza un viaggio in bici.”

“Ci sono state tante attività didattiche in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna e momenti di birdwatching. Abbiamo coinvolto i ragazzi e le ragazze in una bella iniziativa di pulizia lungo un tratto di Pineta da Punta Marina Terme a Marina di Ravenna, abbiamo incontrato il Comando del Reparto dei Carabinieri per la biodiversità e il Nucleo Ciclomontato dei Carabinieri Forestali. Certamente la maggior parte di loro già usava la bicicletta per il tempo libero, ma il nostro intento

è stato quello di allargare questa dimensione di “divertimento” e trasmettere l’idea che la bici può essere un mezzo di trasporto quotidiano per i nostri spostamenti e per questo è importante conoscere la nostra bici, manterla in efficienza e usarla con attenzione e rispettando le regole. Abbiamo provato insieme a loro ad uscire dalla sudditanza psicologica dell’auto e questo è un bene, fin da giovani” concludono da FIAB Ravenna.